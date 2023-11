La Diputación ofrece ayuda económica a Lora y remarca que será"al mismo nivel" que la que ponga la Junta

La Diputación de Sevilla ha ofrecido ayuda económica al Ayuntamiento de Lora del Río para hacer mejoras en la potabilizadora del municipio y poder así encontrar una solución "global y definitiva" a los problemas de turbidez --altos índices de manganeso-- que padece el municipio desde hace años y que, desde el 27 de octubre y hasta este 10 de noviembre, tienen a los más de 18.000 vecinos de este municipio sevillano sin poder utilizar el agua corriente.

Así lo ha anunciado el alcalde loreño, Antonio Enamorado (PP), en un vídeo difundido a los medios y lo han confirmado fuentes de la Diputación. Desde la Diputación, no obstante, apostillan que la ayuda económica que ponga el organismo provincial será en la "misma cuantía y nivel" que la que disponga la Junta de Andalucía, con competencias en materia de depuración de aguas. En esta línea, el diputado Gonzalo Domínguez, responsable del área Supramunicipal, ha calificado de "sorprendente la despreocupación y abandono de la Junta con Lora". "La Diputación lleva una semana intentando contactar con la Junta y no da señales de vida", ha apostillado.

El regidor de Lora ha hecho balance de lo realizado en estas dos semanas, destacando en primer lugar que ya están "a pleno rendimiento" seis de los ocho filtros de la estación potabilizadora, lo que se traducirá en los próximos días en una mejora de la calidad del agua. Igualmente, ha explicado que se continúan haciendo "purgas" en la red de abastecimiento para "limpiar" el manganeso que acumulan. Estas purgas con agua a presión no se hacen todos los días porque "se gasta mucha agua de los depósitos municipales" y hay que dejar tiempo para que estos se recargen, garantizando así cualquier situación de emergencia.

Además de la ayuda económica que la Diputación está dispuesta a prestar a Lora del Río, el alcalde ha anunciado que el organismo provincial va a encargarse de la asistencia técnica con la que diseñar esa "solución global y definitiva" para el suministro de agua potable. En otro orden de cosas, Cazalla de la Sierra --donde también la Junta ha declarado no apta para el consumo el agua potable-- no ha decretado aún la situación de emergencia no catastrófica, trámite necesario para que la Diputación provincial pueda activar ayuda en forma de camiones cisterna, por ejemplo, han confirmado fuentes del citado organismo.

El alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Adrián Torres Rosendo, apuntaba este pasado jueves que el municipio solicitará de manera formal la ayuda de la Diputación de Sevilla para que ésta facilite agua al municipio después de que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, haya declarado no apta para el consumo el agua de la que se abastece Cazalla por un exceso de turbidez.

En declaraciones a Europa Press, el regidor cazallero señalaba que estaba recabando toda la documentación necesaria para declarar la situación de emergencia no catastrófica con la que la Diputación activaría a continuación el envío de ayuda. La turbidez del agua en Cazalla tiene como origen las lluvias de hace tres semanas. La sequía ha hecho que en los acuíferos y el pantano del Sotillo de los que se abastece este pueblo (4.700 habitantes) acumulen muchos sedimentos, restos que "han aflorado" como consecuencia de las precipitaciones.