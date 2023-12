La Diputación entrega más de 218.000 euros para 17 proyectos de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido este jueves un encuentro con las personas responsables de 17 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia en cuyos proyectos va a colaborar financieramente la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad. La titular del Área, María Encarnación Fuentes, también ha estado presente en esta reunión, en la que se han hecho entrega de las resoluciones para esta ayuda financiera, articulada por el Plan Estratégico de Cohesión Social e Igualdad.

En una nota de prensa, Fernández ha destacado su satisfacción porque más de 218.500 euros vayan a posibilitar atención social a personas en situación de vulnerabilidad en 20 municipios, todos ellos con menos de 20.000 habitantes, prestada por estas 17 entidades y asociaciones radicadas en la provincia, con proyectos de índole muy variada, destinados siempre a los municipios más pequeños."Hoy quería daros las gracias por el inmenso trabajo que venís realizando, por la trayectoria de vuestras entidades, por el voluntariado, por el altruismo, por pensar en los demás, porque sois no sólo necesarias, sino irremplazables en muchos casos e imprescindibles en muchos otros. Si no somos capaces de estar al lado de las personas que más nos necesitan en cualquier ámbito de la vida, la sociedad es muy difícil que pueda avanzar de una manera razonablemente igualitaria, razonablemente equilibrada", ha dicho Fernández.

Según el presidente provincial, "es importante para nosotros ponerle cara a las entidades y ponerle cara a los proyectos". "Quiero que sepáis que detrás de la Diputación de Sevilla hay personas y hay cargos públicos que se preocupan y se ocupan de ayudaros para que vosotros le hagáis más fácil la vida a tantos".

Fernández ha reiterado también su deseo de que desde asociaciones y entidades de la provincia se vea a la Diputación como "una institución cercana, en la que os tenemos como una absoluta prioridad, porque no soy capaz de pensar en una sociedad provincial que no se articule desde la participación y a través de una cadena intermedia, entre el Gobierno y la ciudadanía, que no puede producirse sin el tejido asociativo".

En cuanto a las entidades y los proyectos a los que se les va a prestar ayuda financiera de la Diputación, están los siguientes: la unidad móvil de mediación para la inclusión de la población migrante en la provincia de la Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África; 'Rompiendo distancias, tu pueblo más inclusivo', de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla; 'Intervención cognitiva, conductual y social a personas con discapacidad', de la Asociación La Retama; la Asociación Crecer con futuro, que desarrolla el proyecto de voluntariado en los centros de protección de pequeños municipios de Sevilla.

Cruz Roja Española, con un proyecto de formación sobre las relaciones intergeneracionales a través de las TICs; Asociación de Discapacidad Sobrevenida, con una acción de información, orientación y apoyo a este tipo de discapacidad; Unión Provincial de Personas Sordas de Sevilla, con su programa de atención social y cultural para personas sordas o con discapacidad auditiva en la provincia; Asociación Crisol-Aydis, con el proyecto 'Buenos apoyos, vidas buenas'; Asociación de Discapacitados Abriendo Caminos, que trabajará en la atención integral e inclusión social de personas con discapacidad.

Los talleres de inclusión de la Asociación de Padres, Madres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual de Osuna; el proyecto de detección precoz y prevención del deterioro cognitivo y psicoestimulación en personas con demencia de la Asociación de Alzheimer de Las Cabezas de San Juan; la Asociación Sevillana de Lucha contra el Alzheimer con su proyecto de sensibilización comunitaria sobre la enfermedad; la Asociación Azul Autismo de La Puebla de Cazalla, con su proyecto 'Vida Azul'; la Asociación de Cuidadoras de Atención Social, con su acción sobre 'Autocuidarse para cuidar'; los talleres de estimulación cognitiva de la Asociación ASFADECO; 'Mejoramos nuestra movilidad' de la Asociación de Discapacitados Todos Juntos, y la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, con su proyecto 'Contamos contigo'.