La Diputación instala 30 puntos violeta para atender a mujeres ante cualquier tipo de violencia machista

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad, ha desplegado durante toda esta semana una serie de actividades en torno a la celebración del Día Internacional de las Mujeres 8M. Entre los actos centrales, ha presentado los Puntos Violeta, una serie de carpas portátiles informativas con una imagen tipo que contiene toda la información de interés ante cualquier emergencia de agresiones sexuales o tipo de violencia machista.

La Corporación Provincial dispone de 30 de estos Puntos Violeta que cederá a los ayuntamientos, sobre todo a los menores de 20 mil habitantes, para que puedan colocarlos en las zonas donde se realicen eventos, ferias y fiestas. Con estos puntos se pretende aumentar la seguridad en zonas y lugares donde haya concentración de personas y tienen como objetivo facilitar toda la información y coordinación institucional, según ha indicado en una nota de prensa.

Asimismo, estos puntos constituyen una forma de prevenir y tratar de eliminar la violencia machista que se pueda producir en los municipios a fin de visibilizar, informar, difundir y sensibilizar en materia de prevención y asesoramiento para la erradicación de este tipo de violencia.

El presidente de la Institución Provincial, Javier Fernández, acompañado por la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha visitado los dos Puntos Violeta que durante esta semana han quedado instalados en la sede de la Diputación y ha expresado un deseo, "que la filosofía y el significado de este gran día que es el 8 de marzo seamos capaces de extenderlo a cada día del año", y, a su vez, ha hecho un llamamiento: "que cada uno de nosotros nos miremos también hacia dentro, para ver en qué medida podemos actuar individualmente para ir un paso más allá en la superación de la desigualdad".

Para Fernández, "tenemos que ser activistas, tenemos que ser feministas y tenemos que ser soldados, para ser capaces de ganar estas batallas sectoriales que algún día nos harán ganar la gran guerra que es la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y, en este activismo, las instituciones no podemos dejar de aportar recursos para ir de la mano en el ámbito del asociacionismo, en colaboración municipalista e interinstitucional".

Además, el presidente de la Diputación ha querido significar este 8M como un día especial, en el que "primero, tenemos que poner en valor lo mucho que se ha avanzado durante estos últimos 15 o 20 años y estos avances tienen que ser una motivación, porque son fruto de la lucha feminista y de la lucha de una sociedad que se ha ido mentalizando poco a poco de que este es el camino y no solo la meta. Segundo, el 8M tiene que ser día para la reivindicación del camino que queda por recorrer. Que no es poco"."Mientras no seamos capaces de acabar con la lacra de la violencia de género no podemos hablar realmente de una base para construir una sociedad igualitaria. Mientras siga habiendo años como el 23, donde 56 mujeres fueron asesinadas, años como ha empezado este 2024, con 5 mujeres ya asesinadas. Creo que son cifras intolerables, que demuestran que la sociedad sigue siendo imperfecta, que sigue habiendo una desigualdad manifiesta y que todos tenemos que ser un soldado para ganar esta batalla", ha continuado.

Desde los Puntos Violeta se ha distribuido a la plantilla el Manifiesto sobre el 8M que las diputaciones andaluzas han consensuado para este año. También, se han repartido pulseras que simbolizan el compromiso continuo con la igualdad entre mujeres y hombres así como la promoción de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.

Con respecto al Manifiesto, las ocho diputaciones de Andalucía continúan haciendo frente común en el camino hacia la igualdad de las mujeres y, como cada año, aúnan sus esfuerzos para ir avanzando en ese sentido como así lo avalan los 20 años que llevan trabajando de la mano para la conmemoración de este día que este año se ha centrado en la consecución de la igualdad social y laboral, la eliminación de la discriminación por razón de sexo y la violencia de género, promoviendo el empoderamiento y la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos.

SEMANA DEDICADA A LA MUJER

Esta semana arrancaba el lunes con la presentación de la Campaña con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Por una parte, con la Campaña institucional impulsada por las diputaciones andaluzas con el lema 'Incansables. No pararemos'. Mensaje que se ha transmitido mediante cartelería, video y cuñas de radio y a través de las redes sociales. Asimismo, se dio voz al Manifiesto que leyó la agente de Igualdad del Punto de Igualdad Municipal de Aznalcóllar, Sofía González.

Por otra parte, la Diputación también ha diseñado una campaña específica con la incorporación del I Premio Provincial de Ensayo Guiomar, una iniciativa del Área de Cohesión Social e Igualdad que tiene como objetivo reflexionar y promover la equidad entre los géneros. Con tal motivo se entregaron dos premios. El primero, dotado con 3.000 euros, ha sido para Manuel Juan Iglesias por su ensayo 'Discurso sobre el origen axiológico de la desigualdad social de las mujeres'.

Se trata de un trabajo que no solo analiza las transformaciones políticas y económicas que han marcado los cambios en las desigualdades de las mujeres sino que, también, sumerge al lector en un viaje a través de la evolución de los conceptos filosóficos ligados a las mujeres. El segundo galardón, con 2.000 euros, ha sido para Sonia Mariscal por el ensayo 'La cara oculta de las violencias machistas a nivel mundial'. En él ofrece un análisis conmovedor y exhaustivo sobre la imperiosa necesidad de abordar y erradicar las violencias machistas en todas sus formas y manifestaciones.

En la jornada del miércoles, se celebró el I Foro Provincial sobre 'Urbanismo con perspectiva de género', en el que participaron expertos en el campo del urbanismo y la igualdad de género, quienes compartieron sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas en la materia.

Y por último, el acto celebrado este viernes, 8M con la puesta en escena de los Puntos Violeta y el reparto a la plantilla de la Diputación del Manifiesto y pulseras emblemáticas del Día Internacional de las Mujeres.