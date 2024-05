La Diputación destaca su programa cultural '107' con más de mil actividades en 99 municipios y ELA

El diputado de Cultura de la Diputación de Sevilla, el socialista Casimiro Fernández, ha destacado este lunes el plan provincial de su institución '107 Programa Cultural', con más de mil actividades de teatro, música clásica, danza, circo, magia o cine, para 99 municipios y entidades autónomas locales (ELA), que se extenderá hasta marzo de 2025, con una inversión de 1,4 millones de euros."Se trata de una completa y sólida programación cultural, que incluye teatro adulto e infantil, profesional y de aficionados; música, música clásica, de navidad y de bandas; flamenco, danza, circo, magia, cine, exposiciones y conferencias, repartidas por todo el territorio de nuestra provincia", explica Casimiro Fernández.

Así, ha defendido que "la Diputación está financiando en solitario un gran circuito cultural, el de mayor envergadura de la provincia en cuanto a montante de inversión, volumen de la programación, variedad de la misma y extensión del público destinatario; para promocionar la cultura y fomentar la participación de la ciudadanía, tanto en su realización como en su disfrute".

Así, ha recordado que en este programa, los municipios participantes pueden seleccionar las fechas y las actividades que quieren programar en sus territorios, una selección que comienza esye martes 28, y que realizan los municipios a través del Sistema Integral de Cultura, que se encuentra en la web de la Diputación, en la plataforma del Portal Provincial para Ayuntamientos.

En materia de circo participan en el programa las compañías Proyecto Kavauri Lullaby, Proyecto Tránsito, Eva Escudier, Hiperbólica Producciones, Manuel Álvarez Calvo, Cris Clown y Hermanos Moreno.

En danza participan Teloncillo Teatro, Cía. Ana Morales, Cía. Mariana Collado y Carlos Chamorro, Baldo Ruiz & Paloma Calderón, Gero Domínguez, Escenoteca, Cía. Lucía Vázquez, Cía, Ángeles Ruso, Cía. Natalia Jiménez y Cía. Álvaro Silvag.

En el apartado del teatro para personas adultas: Alberto Velasco, Almatwins, Colectivo Las Bernardas, Estigma, La Zentralita, Las Couchers, Las Niñas de Cádiz, Mundobobo, Teatro Clásico de Sevilla, Teatro del Náufrago, Ángela Conde, Cecilia Fernández, Ekléctica, Enclavados Teatro, Guille Garabato, La Gatika Producciones, La Madeja Teatro, Lamaría Teatro, Lunática Atarazana, Los Sueños de Fausto, Salamandra y Sevilla Impro Club.

En teatro aficionado toman parte Acción Teatral Umbrete, Acontracorriente, Asociación Casiopea Teatro, Asociación Escaparteatro, Asociación de Mujeres Nazarenas de Teatro Musical, Asociación Hijas del Alba Teatro, Asociación Titiriteros Lebrijanos, Cía. Teatro Espontáneo Sin Telón, De Sur a Sur, In-pacto, La Cólquide Teatro, La Gaviota Teatro, Las sin sombrero y Teansari.

En teatro infantil y familiar: Escenoteca, La Chana Teatro, Petit teatro, Titiriguiri Teatro, Alejandra Vanessa, Atelana Teatro, Búho Teatro, Cía. Danza Fernando Hurtado, Cía. Manolo Supertramp, El ojo de Bululú, El Perro Andalook, Farandulario Teatro, Gloriadeaxioma, Hilo Rojo Teatro, Irene Reina, Josema y los fanáticos del Cachivache, La Gotera de Lazotea, La Fábrica de Cuentos, Marcopan Producciones, Minusmal, Mago Puk, PanPan, TanTonTería y Vuelta y vuelta Teatro.

La Diputación le da un lugar de privilegio al flamenco entre estas actividades, con la participación de: Pedro el Granaíno, Águeda Saavedra, Laura Román, Regina Flamenco, Rocío La Serrano, Alba Serrano, Laura Vital, Anabel Valencia, Coral de los Reyes, Mari Peña, María Cárdenas, Lidia Rodríguez, José Muñoz Espinar, Rubito Hijo, Manuel Gómez "El Ecijano", Gabriel Aragu, Lele de Camas, Wilo del Puerto, Ezequiel Benítez, Jose Pechuguita, Diego de la Flor, Chanquita, Manuel Castulo, Javier Cecilia, José Montoya "El Berenjeno", José de los Camarones, Emilio Castañeda, Nano de Jerez y Manuel Machuca.

También la música se sube a los escenarios del '107 Programa Cultural', con las actuaciones de Capitán Mercury, Fabiola Socas y Jesús Pingüino, María Villalón, One Pac and Fellows, Alberto Alcalá, All on May, Aerocircus, Dan Kapland y Krooked Tree, Lovis G. Quartet, Fitovoltaje, Ivo Blanek, Ladies in Blue, Malabriega, Los Maleantes, Lluís Coloma & Kid Carlos, Marta Santamaría, Malizzia Malizzia, Natalia Bellido, Nat Ruciero Jazz Trío, Pequeño Salto Mortal, Quique Bonal y Kid Carlos, Ruido Escuela de DJ y The Groggy Dogs.

En música clásica: Café Cohiba, Cía. Sev. Zarzuela, Cuarteto Súbito, Dúo Lechado-Kuchaeva, Ottava Rima, Josetxu Obregón, La Voce del Tempo, Carlos G. Bermudo Trío y Emilio Villalba y Sara Marina.

Además de un amplio programa musical en el que participan las siguientes bandas: Banda de Música Castillo de Alanís, Asociación Filarmónica y Cultural Albaida del Aljarafe, Banda de Música de la Soledad, Banda de Música de la Asociación Musical de La Algaba, Banda de Música de la Soledad de La Algaba, Banda de Música de Nuestra Señora del Valle de Burguillos, Banda de Música de la Asociación Musical Santa María La Blanca de La Campana, Asociación Cultural Banda de Música Maferman, Banda de Música Agrupación Musical de Carrión de los Céspedes, Banda de Música A.C. Mus. Maestro Vitito de Casariche, Banda de Música Fuentes de Andalucía, Banda Municipal de Gines, Asociación Musical Nuestra Señora de Guaditoca, Asociación Cultural Amigos de la Música de Herrera, Asociación Cultural Musical Herrereña, Banda de Música Virgen del Castillo de Lebrija, Banda Municipal de Música de Lora del Río, B.M. Amigos de la Música, Banda de Música Castillo de la Mota, Banda de Música Fernando Guerrero, Banda Municipal de Música del Real de la Jara, Banda Municipal de Música El Ronquillo, Banda de Música Nuestra Señor del Sol, Banda de Música Guadalrosal, Banda Sinfónica Municipal de Tomares, Banda Municipal San Antonio de Padua, Banda de Música Santa María del Alcor.

Por último, el '107 Programa Cultural' desarrolla un programa de conferencias de distintos contenidos, impartidas por: Manuel J. Parodi, Enrique López de Haro, Elena José Vera Cruz, Emilio Villalba y Fernando López de Haro.