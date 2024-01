La Diputación "explora" una recepción al sector turístico fuera de Ifema tras la polémica por Fitur

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha confirmado que la provincia "un año más" celebrará en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid este mes de enero la recepción al cuerpo diplomático de la comunidad internacional afincado en la capital de España para "presentarles el destino Sevilla y para que conozcan 'in situ' la rica gastronomía de la tierra", y "explora", además, la "posible celebración de otro evento enfocado exclusivamente al propio sector turístico con la misma intención que el anterior".

Este encuentro con el sector turístico "no será condición indispensable que se celebre cerca de Ifema --Palacio de Ferias de Madrid--, ya que este tipo de convocatorias suelen producirse ya en la tarde-noche y es factible que tengan lugar en espacios emblemáticos de Madrid para darle más realce", señala el presidente de la Diputación en una entrevista con Europa Press.Ésta es una de las novedades en las que está trabajando la Diputación, a través de Prodetur, de cara a la próxima edición de Fitur (del 24 al 28 de enero), marcada por la polémica entre la Junta de Andalucía y el organismo provincial a cuenta del diseño y distribución de los espacios. De hecho, Javier Fernández insiste en que "se han roto criterios y acuerdos básicos muy equilibrados e igualitarios que existían para el reparto de espacios en Fitur entre todos los territorios de Andalucía".

El nuevo planteamiento que ha cerrado la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta "nos parece", sostiene el mandatario provincial, que hace que se pierdan "oportunidades, discriminando a unos territorios respecto a otros". En esta línea, la Diputación entiende que en Fitur 2024 "se busca más la promoción de un turismo enfocado a la masificación y el alto standing en detrimento del turismo de interior"."Honestamente, creemos que el reparto de espacios en Ifema resta posibilidades a la provincia de Sevilla y así se lo hemos hecho saber a la Consejería", puntualiza Javier Fernández, que adelanta que se están buscando "otras alternativas" para "explorar cómo enriquecer nuestra participación tanto dentro de Fitur como en otros espacios que nos permitan buscar escaparates y oportunidades para enseñar los grandes valores y la potencialidad de la provincia de Sevilla".

Fernández pone cifras a su "preocupación" y asegura que "hemos pasado de contar con un espacio de 60 metros para atender visitas institucionales a otro con tan sólo catorce metros cuadrados. En la sala de presentaciones, pasamos de 130 metros al descubierto a una sala cerrada y techada con sólo quince plazas de aforo".

En conjunto, la provincia de Sevilla en el pabellón de Andalucía en Fitur, según los números que maneja y ofrece la Diputación, ha pasado de contar con el 12,5% del total del espacio --una octava parte--"a tener ahora sólo el 5,56%, que es una vigésima parte. Son números que no se sostienen". Esto supondrá, según el presidente provincial, que "se va a hacer muy difícil contar con una agenda holgada y que atienda a todas las necesidades y aspiraciones legítimas de los municipios sevillanos a la hora de promocionar su oferta turística local"."Aun así, por nuestra parte no va a quedar y lo vamos a intentar, porque el espacio que la Diputación solicita y reclama en Fitur no es para su autobombo sino para que los pueblos de la provincia de Sevilla muestren cuál es su propuesta para los visitantes y cuáles son sus productos más novedosos". El presupuesto que Prodetur destina a esta acción ronda los 100.000 euros en cada anualidad. A esto después se le suma la celebración de los "eventos singulares", como es el caso de la recepción al cuerpo diplomático, cuyo presupuesto "oscila" debido a la afluencia de público.

El balance de la provincia de Sevilla en Fitur en los últimos cinco años se resume en 456 reuniones de negocio y 326 presentaciones de productos turísticos tanto de ayuntamientos como de asociaciones, empresas y de la propia Diputación. "Es un balance claramente exitoso y de provecho. No es algo que se dice y queda en el aire, sino que los datos de afluencia de visitantes a la provincia, siempre en continuo aumento y con un ritmo de recuperación excelente del turismo tras el covid, así lo constatan".