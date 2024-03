Diputación aprueba por unanimidad 17 millones para planes de Deportes y Cultura, y carreteras

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en pleno este viernes una partida de más de 17 millones de euros que se destinarán a la mejora de la Red Viaria Provincial y a planes provinciales de Cultura, Cine e Identidad Almeriense y de Deporte.

En sesión ordinaria, se ha aprobado por unanimidad una relación de actuaciones a ejecutar en la red de carreteras de la provincia durante los ejercicio 2024 y 2025 y en las que se van a invertir 6,3 millones de euros que se emplearán en más de 20 proyectos.

Entre estos, hay obras de mejora y modernización en todas las comarcas, con actuaciones como la rehabilitación del firme con nuevas pavimentaciones, la remodelación de accesos, o la instalación de nuevas señalizaciones horizontales con la finalidad de mejorar la seguridad y comodidad de todos los usuarios de las carreteras provinciales, así como facilitar la comunicación entre todos los municipios y núcleos de población.

En este sentido, el vicepresidente y portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, ha explicado que la red viaria provincial es una de las "más modernas y cuidadas" de Andalucía al tiempo que ha señalado que sigue "igualando oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".

Los Planes Provinciales de las áreas de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, y Deporte para 2024, que también han salido adelante por unanimidad, tienen una inversión que supera los 11 millones de euros.

El Plan Provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense cuenta con un presupuesto de 5,6 millones de euros, 200.000 más que en 2023, para contrastadas iniciativas que "gozan del respaldo del público"."Las acciones en materia de cultura son vanguardistas y eficaces y vienen de una planificación que se lleva a cabo desde el área de Cultura, junto a los técnicos. Hay singulares de cada Ayuntamiento que no se podrían recoger si no es de este modo. Se atiende así a esas necesidades que en materia de cultura tienen los municipios. Sin la Diputación no habría cultura en su totalidad en todos los municipios", ha indicado Giménez.

En cuanto al Plan Provincial de Deporte, este incrementa su presupuesto respecto al curso anterior en más del doble ya que pasa de los 2,1 millones de 2023 a los más de 5,4 del curso actual. Se apuesta por las estrategias de sostenibilidad turística en destino con el deporte como elemento canalizador y se destinan más recursos a las asistencias económicas directas a los municipios, así como a los proyectos de actividades que revierten directamente sobre estos.

El diputado provincial Carlos Sánchez ha destacado que es un "plan revulsivo que va a traer alegrías a la provincia de Almería" y ha asegurado que el plan lleva "grandes novedades en cuantía y en acciones". "Se ha realizado un cuestionario para que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes hagan sus propuestas, siendo un Plan de Deporte abierto que cuenta con cinco nuevas líneas de actuaciones", ha puntualizado.

Otro de los puntos del día aprobados por unanimidad ha consistido en la ampliación del plazo de ejecución del Proyecto europeo Life Phoenix con el objetivo de profundizar en los resultados de esta iniciativa y facilitar su aplicación práctica en la provincia de Almería. La ampliación de este plazo es de un año, y permanecerá activo hasta el 28 de febrero de 2025.

La Diputación de Almería ha formalizado también su adhesión al manifiesto que todas las diputaciones andaluzas promoverán el próximo 8 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de las Mujeres con el voto en contra de Vox.

APOYO A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS ESPAÑOLES

Por otro lado, la corporación provincial ha respaldado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular en apoyo a los agricultores y ganaderos españoles ante "el delicado momento" que vive el sector "con el incremento de los costes de producción, las asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias, la aplicación de la nueva PAC, o la sequía".

La moción muestra "su apoyo al sector primario de Almería, a sus agricultores y ganaderos, reivindicando su importancia en el desarrollo de la provincia y el resto de Andalucía, desde el punto de vista productivo, económico, social y medioambiental".

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha salido en defensa de la agricultura almeriense y ha sido tajante en que "al agricultor no hay que exigirle más porque lo ha hecho todo y gracias a ese esfuerzo y a esa dedicación nuestra agricultura es competitiva y tenemos el sello medioambiental, que es clave porque cultivamos de forma sostenible".

El presidente también ha puesto en valor que "hay que defender el plástico porque gracias a ese plástico somos líderes". "Reciclamos el 98% del plástico de la agricultura y lo usamos de forma sostenible", ha señalado.

Por otro lado, el pleno ha elevado una declaración institucional de la Diputación de Almería con la finalidad de que la caza de la perdiz con reclamo sea declarada como Bien de Interés Cultural de Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico a propuesta de Vox.

MOCIONES DE PSOE

También se han aprobado las moción presentadas por el PSOE para la creación de vías ciclistas segregadas del tráfico en carreteras provinciales de Almería y para que la Diputación compre suelo en pueblos pequeños para construir viviendas. El portavoz del grupo socialista, Juan Manuel Ruiz del Real, ha saludado el apoyo y ha dicho que trata de "una buena noticia que repercutirá en el bienestar de todos los ciudadanos de nuestra provincia"."Hemos conseguido que la Diputación Provincial de Almería adquiera solares en municipios, sobre todo, pequeños y del interior, para construir vivienda de protección que beneficie el asentamiento de la población en el territorio y el crecimiento del número de sus habitantes. Estos solares también se podrán destinar a la construcción de edificios públicos", ha remarcado.

De otro lado, PSOE ha conseguido el apoyo de la corporación provincial para que la Diputación construya y habilite vías ciclistas segregadas del tráfico rodado en aquellas carreteras de propiedad provincial que, por sus características, así lo permitan.

Inicialmente, el PSOE ha planteado intervenciones en la AL- 3110 y AL- 3115 entre Retamar y Cabo de Gata, la AL- 5107 entre Carboneras y Mojácar, la AL- 3404 entre Ohanes y Abla, la AL- 5402 entre Bayárcal y Paterna del Río, y la AL- 6109 entre Los Gallardos y Bédar.

CRÍTICAS DE VOX

En su intervención, el grupo provincial de Vox ha criticado que PP y PSOE hayan rechazado su moción en apoyo a la agricultura y a todo el sector primario almeriense "después de que en Bruselas haya sido aprobada recientemente la Ley de Restauración de la Naturaleza que es la puntilla a toda la estructura agrícola actual en nuestro país".

La portavoz, Montserrat Cervantes, ha criticado que el PP apoyase el Pacto Verde Europeo en 2020 y ha defendido que es "necesario que desde todas las administraciones Públicas se inste a la derogación de todas las políticas en la Agenda 2030"."Está muy bien ir a hacerse fotos a Bruselas como presidente de la Diputación, pero que esto no se quede sólo en cosas superficiales, sino que deben exigirle a su grupo parlamentario europeo que reviertan estas políticas", ha concluido.