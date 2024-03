Diputados provinciales del PP asisten en Ávila a unas jornadas para abordar los "retos del municipalismo"

Diputados provinciales del Partido Popular en Jaén han asistido en Ávila a las primeras Jornadas del PP con diputaciones, cabildos y consells, que han reunido a cerca de 350 diputados provinciales populares de toda España y en las que se ha abordado "la importancia y los retos del municipalismo".

Con el lema 'Diputaciones, cabildos y consells: por un futuro en igualdad', han contado con la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria nacional del PP, Cuca Gamarra, quienes han recalcado que se celebran 212 años del origen de las diputaciones en España,"fundamentales y ejemplo de la buena política", según ha explicado este sábado la formación en un comunicado."En el PP siempre hemos defendido el municipalismo y conocemos la importancia y el potencial de las diputaciones y, por eso mismo, sabemos lo desaprovechada que está la de Jaén y lo mucho que se puede hacer para mejorar la vida de los jiennenses y no se está haciendo", ha señalado el portavoz del Grupo Popular en la institución jiennense, Luis Mariano Camacho.

El diputado 'popular', que ha participado en las jornadas junto a los diputados Antonio Losa, Raúl Caro-Accino, Juan Morillo, José García, Mercedes Flores y Nicolás Grimaldos, ha agregado que "solo hay que ver el modelo de gestión y las políticas que se están aplicando en diputaciones con gobiernos populares, mientras con Francisco Reyes y el Partido Socialista la de Jaén está inmersa en una parálisis preocupante y un modelo de gestión fallido, muy lejos de los problemas actuales de los ciudadanos".

Desde la formación han señalado que en estas jornadas se ha tratado la lucha contra la despoblación o el agua, entre otros asuntos, y se han realizado además diversas mesas redondas donde se han tratado temas relacionados con las buenas prácticas, retos y desafíos en la administración provincial e insular y políticas para garantizar la igualdad de todos los españoles.

En este sentido, los diputado 'populares' reclaman más financiación para las entidades locales, "después de que el Gobierno de España exija a los ayuntamientos y diputaciones que no gasten ni un céntimo más de lo que ingresan y, en cambio, se permite desviarse un 3% en el control del gasto", han afeado.

También han incidido en la necesidad de que "haya igualdad entre los distintos territorios, sin "privilegiar" a unos en detrimento de otros "solo para mantenerse Sánchez en el sillón". "Esto va de españoles, no va de partidos políticos, no va de ideologías, no va de intereses de grupo", ha subrayado Camacho, lamentando que no vaya a haber presupuestos generales del Estado, lo que impedirá que a Jaén lleguen inversiones y nuevos proyectos, considerándolo un síntoma de la "agonía" de este gobierno "en el que el verdadero presidente es Carles Puigdemont y el independentismo".

Por último, el portavoz 'popular' ha querido ensalzar la labor que realizan los concejales de pueblo, después de que Pedro Sánchez, según ha indicado la formación, se refiriera a ellos de forma "despectiva" en el Congreso de los Diputados, poniendo en valor su trabajo desinteresado y vocación de servicio.