Dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el partido Sevilla-Real Sociedad

El Ayuntamiento prepara un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo de la celebración del partido de fútbol que disputarán este sábado 2 de marzo, a partir de las 14,00 horas, el Sevilla FC y la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado, en cuanto al tráfico en los aledaños del estadio, que desde las 11,30 horas estarán montados los dispositivos. Los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, "si bien no más tarde de las 12,00 horas". Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

La activación del dispositivo conjunto con Policía Nacional para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 11,30 horas.

Tussam reforzará el servicio en la zona de Nervión, como en anteriores encuentros, a la finalización del partido prestará servicio una lanzadera que une Nervión con Pino Montano. Esta lanzadera tendrá su parada cabecera en Eduardo Dato, efectuando posteriormente las paradas de la línea LN, únicamente como paradas de bajada.

En concreto, efectuará paradas en Buhaira, Kansas City (Santa Justa), Manuel del Valle, Parque Doñana, Mar de Alborán y Agricultores. Además, las líneas que verán incrementado su servicio por Nervión serán C1, C2, 5, 27, 28 y 29. Además de reforzar el servicio a la entrada del partido, a la finalización del mismo, varios autobuses vacíos de cada una de las líneas esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas, situadas en las inmediaciones del campo, y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad, una vez que se dé por finalizado el encuentro.

Por otra parte, Lipasam ha diseñado, una semana más, el dispositivo especial de limpieza con motivo del encuentro, como ante cualquier evento que se lleve a cabo en la vía pública de la ciudad, el objetivo del dispositivo es prestar un buen servicio de limpieza y recogida de residuos en toda la zona del estadio y sus aledaños.

El operativo para el partido estará formado por 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres etapas: la previa, la propia del encuentro y la inmediatamente posterior.