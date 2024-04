División de opiniones entre organizaciones agrarias tras la retirada de Paisajes del Olivar a Patrimonio Mundial

La retirada de la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio de la Humanidad ha suscitado división de opiniones entre las organizaciones agrarias. Asaja-Jaén señala que se respeta la "voluntad" de los agricultores, COAG lamenta "el tiempo perdido" y la "falta de claridad", aunque no cierra la puerta a que se pueda retomar la iniciativa, mientras que UPA-Jaén lo considera un "error histórico".

La comisión institucional informó este lunes de esta medida ante el rechazo de agricultores, especialmente en la zona 14 que afecta a la Campiña jiennense, que veían en esta declaración una amenaza.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, ha aludido al "trabajo perdido durante mucho tiempo" y a la advertencia que "desde hace mucho tiempo también" venían haciendo sobre "que se estaba generando una corriente de opinión muy negativa en la zona 14".

Ha señalado que, junto con Asaja y Cooperativas Agro-Alimentarias, han ido "trabajando en todas las cuestiones que han ido surgiendo, como la inclusión en el Catálogo de Patrimonio Histórico, para que eso no fuese así", y "se han ido dando pasos".

FALTA DE CLARIDAD Y AGILIDAD

Sin embargo, "ha habido muchas cuestiones técnicas, de la concreción de cómo va a ser el día a día de los olivareros una vez que la candidatura estuviese aprobada" en las que "no se ha sido lo suficientemente ágil en contestar ni lo suficientemente claro".Ávila ha considerado que "no es que haya una cuestión detrás muy clara y muy concreta en torno al no, pero sí una desconfianza importante en el sentido de cómo puede ser que durante tanto tiempo hayan estado intentando dar una explicación clara a todo lo que se ponía sobre la mesa y que nunca haya habido "hasta ahora".

En este punto se ha referido al reciente documento de preguntas y respuestas que "sí que contesta a todas las cuestiones que planteaban un poco los agricultores que no estaban conformes". "El problema es que esto se ha ido alargando, se organizaron en una plataforma y ayer presentaron 8.500 firmas", ha detallado.

El responsable de COAG ha recordado que el acuerdo en la comisión era que la candidatura "saliese con el convencimiento de todos", sin imponer, porque "no va a tener ningún recorrido en el momento en el que haya agricultores que no estén de acuerdo".

En todo caso, ha afirmado que "no es una puerta que se cierre definitivamente" y se puede "intentar retomar", pero "con la certeza de que todas las zonas que se están poniendo en el expediente tienen el ok y el visto bueno a seguir adelante y que tengan clarísimo" que quieren forman parte de él.

Desde Asaja-Jaén, su gerente y portavoz, Luis Carlos Valero, ha explicado a Europa Press que la retirada "ha obedecido a la voluntad de los agricultores de la zona que, ampliamente por mayoría, junto con sus alcaldes, han manifestado que no querían estar ahí". De esta forma, en tanto que había un acuerdo en la comisión para no seguir adelante si se mantenía el rechazo, lo único que se ha hecho "es cumplirlo"."Los agricultores y los olivareros no vamos a hacer que la gente cuando pase por el olivar cierre los ojos pueden mirar el paisaje todo lo que quieran porque al fin y a la postre eso no va a desgastar nada", ha comentado.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Asaja-Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, quien en una nota ha valorado la retirada y ha recalcado que no se puede llevar a cabo esta candidatura "contra la voluntad de los agricultores.

De este modo, ha agradecido "la sensibilidad de los promotores de esta iniciativa", sobre la que había mostrado su rechazo "porque la experiencia en base a otras situaciones similares indicaba que, al final, se acabaría penalizando al agricultor"."Hoy en día, con las normativas de la PAC y las normativas sectoriales no son necesarias más figuras de protección ni más limitaciones, pues ya están todas ellas sobradamente protegidas por las distintas leyes vigentes, siendo muy bueno su estado de conservación y presentando magníficos parámetros de biodiversidad", ha declarado.

UPA TACHA LA DECISIÓN DE "ERROR HISTÓRICO"

Por su parte, el secretario general de UPA-Jaén, Cristóbal Cano, ha dicho no compartir la retirada del expediente y ha señalado que "el sector se arrepentirá en el futuro con total seguridad". Al hilo, ha lamentado "el trabajo, el tiempo y los recursos perdidos" cuando se estaba tan cerca de presentar y que "la mala información, la falta de lealtad de algunos actores del propio sector y las injerencias políticas han generado un cóctel imposible para que la candidatura prosperara"."En esta decisión no se puede echar la culpa a nadie fuera del sector. La realidad que tenemos es esta y, al final, no hay que buscar a los culpables de muchos de los problemas endémicos que padece el sector olivarero fuera, sino que los tenemos dentro", ha destacado en una nota.

A su juicio, se trata de "un día aciago" para el olivar en Andalucía, ya que "desinformaciones, bulos y 'fake news' han generado una bola que ha hecho imposible que la candidatura de los Paisajes del Olivar como Patrimonio de la Humanidad siga adelante"."Con el tiempo se verá el error histórico de una decisión que no compartimos, de una oportunidad que desechamos y que otros territorios con mayor altura de miras sí aprovecharán sin ninguna duda. Y llegado ese momento, quienes hoy se sienten satisfechos con esta decisión, echarán la vista atrás y seguramente se lamentarán de la ocasión perdida, otra más de muchas. Pero ya será tarde", ha dicho.

Cano ha recordado que UPA-Jaén siempre ha defendido la idoneidad de la candidatura "porque no hay inconveniente alguno para los agricultores". Al contrario, según ha añadido, posibilitaría la incorporación, por ejemplo, del olivar tradicional a otros incentivos por parte de las administraciones y "numerosos beneficios que, aún a día de hoy, se hace difícil vislumbrar por todos los parabienes que dicha declaración supondría" para olivar.

De ahí que haya expresado su "profundo pesar" por una decisión a la que se llega "sin que nadie de los que están en contra, o de perfil, haya sido capaz de exponer un argumento real, tangible, que justificase su negativa"."No existe un por qué no aceptan formar parte de la candidatura con el mínimo rigor. Simplemente, sus explicaciones han sido el no por el no, sin argumentos, lo que nos lleva a pensar que en ellos han pesado otro tipo de intereses", ha subrayado Cano, quien ha felicitado a la comisión institucional por el "buen trabajo" para que la declaración fuera un éxito y que, "lamentablemente, ha sido en vano".