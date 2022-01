Doce meses de protagonismo andaluz

Primera uva, amarga. El comportamiento de la sexta ola del coronavirus, provocada por la variante Ómicron, debe aclarar si ésta será la última y si, a partir de entonces, el Covid pasará a ser otra enfermedad vírica de carácter estacional. Comienza a instalarse la hipótesis, avalada por lo sucedido en Sudáfrica, que el Covid no colmatará la asistencia hospitalaria, pero sí la Atención Primaria. El Gobierno de Juanma Moreno no ha conseguido aliviar ese servicio hasta normalizarlo, aunque la corriente que comienza a instalarse es que se debe liberar a la Atención Primaria de ser el certificador oficial de la enfermedad y de la consiguiente baja laboral.

El Gobierno andaluz va a unificar todos los teléfonos de asistencia de su amplia administración en uno solo. Será a principios de año, aunque aún no está resuelto cómo integrar a los de la Consejería de Salud. Pero estarán, se trata de maximizar el trabajo de todos los operadores de llamadas que trabajan bajo los números de la administración.

Febrero, un 13. Las elecciones de Castilla y León no pueden considerarse un adelanto de las generales, porque ni por población ni simetría con el conjunto de España valen para la extrapolación. Pero servirán para saber si Ciudadanos aún tiene algo de futuro. Su candidato, Francisco Igea, puede tener alguna representación. Si el presidente Fernández Mañueco perdiese esa comunidad para el PP sería un varapalo difícil de salvar para el liderazgo de Pablo Casado, artífice del adelanto electoral.

El más popular, Aguirre. El consejero más popular del Gobierno andaluz es el de Salud, Jesús Aguirre. En un equipo donde pocos destacan, más allá de Elías Bendodo y Juan Marín, este cordobés de dicción complicada, pero verbo fluido tiene, sin embargo, el reto de solucionar el atasco y las esperas en los centros de Salud. Sin embargo, es previsible que la remisión de la pandemia mejore el crecimiento económico de Andalucía y el conjunto de España. Más allá del problema inflacionario, las previsiones económicas ayudarán a los gobiernos que se presenten a las elecciones en 2022.

¿Moderado o demorado? El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha llegado tarde a la dirección y sala de máquinas de San Vicente, epicentro del poder del PSOE, una vez perdido San Telmo. Aunque tarde -su salida del Ayuntamiento de Sevilla ha sido estrambótica-, y aún no ha resuelto qué hacer con sus secretario de Organización, Noel García, que no ha dejado el Ayuntamiento de Maracena porque la senadora malagueña Marisa Bustinduy no le deja el escaño. Lo que sí hicieron Fernando López Gil y Miguel Ángel Vázquez con Susana Díaz y Juan Espadas, respectivamente.

La candidatura de Espadas va a servir para medir el peso real del voto socialista en Andalucía, sin el poder del Gobierno andaluz. En las últimas elecciones autonómicas, las de 2018, a Susana Díaz le faltaron unos 400.000 votantes que se abstuvieron, pero esa movilización ya no es la que cuenta, porque mucho voto andaluz está ligado no tanto al PSOE como al partido que gobierne en la Junta.

Espadas cuenta a su favor con su perfil moderado, y con la posible movilización que la candidatura de Macarena Olona por Vox cause en la izquierda. Al PP de Juanma Moreno no le gusta ese cartel, hubiera preferido unas elecciones poco tensionadas.

Olona de Granada. La diputada de Vox por la provincia de Granada está decidida a instalarse en Andalucía, quiere ser la candidata y aspira a poder entrar en el Gobierno andaluz. Sin embargo, la radicalidad de Olona es el mejor acicate para que la izquierda, incluso la moderada, salga a votar ese día. A Vox en Andalucía se le está suponiendo un éxito adelantado que no se ha traducido en sus convocatorias populares. El mitin que Olona ofreció en Lepe en noviembre no llenó ni la mitad de la plaza.

Juan Marín lo intentará. El candidato de Ciudadanos va jugar esa baza, la última que le queda: ser garante de que Vox no entrará en el Gobierno de Andalucía. El líder de los naranjas es un artefacto imprevisible dentro del Gobierno, donde incluso el presidente de la Junta comienza a temer sus constantes errores. Aun así, el PP apuesta por Marín y Ciudadanos como futuros aliados, y esperan que sean capaces de obtener alguna representación por Cádiz, Sevilla y/o Málaga.

La absorción de Ciudadanos por parte del PP andaluz en una única lista sólo se dará si viene avalada por una rotundidad en los sondeos. Si Ciudadanos se queda fuera en febrero del Parlamento castellano y leonés, se precipitaría la absorción.

Junio, el preferido. Aunque a Juanma Moreno le gustaría convocar las elecciones en octubre, la fecha más probable es la de junio, porque permitiría formar nuevo Gobierno y enviar un proyecto de Presupuestos al Parlamento para que fuese aprobado a finales de 2022. El PP no está encontrando en la Cámara actual grandes inconvenientes para aprobar algunas de sus iniciativas, y es posible que así sea, al menos, hasta antes de las vacaciones veraniegas. Lo que es seguro es que en septiembre no habrá un inicio de las sesiones, lo hará ya el nuevo Parlamento. Incluso en el caso de que los comicios fuesen en octubre, Moreno debería disolver el Parlamento en agosto.

Eje moderados radicales. En su discurso de Fin de Año, Juanma Moreno ha abogado contra el "odio, la intolerancia, la rabia". Es esto lo que definirá su campaña. Más que en el centro o en la derecha ideológica, el presidente busca situarse en la moderación frente a los radicales. En su caso, de Vox y de Unidas Podemos. Juan Espadas también quiere interpretar ese papel.

La izquierda, toda una incógnita. A la izquierda del PSOE, hay tres partidos aunque ningún candidato, por ahora. Más País, Podemos e Izquierda Unida se están articulando en torno a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es el claro referente de lo que en su día logró unificar Pablo Iglesias. Pero Díaz aporta a la nueva formación de izquierdas un carácter más sosegado, lo que permitirá ampliar su base electoral. Sea quien sea su candidato -Toni Valero, Inmaculada Nieto o algún diputado de Podemos-, sus expectativas electorales se traducirán en un grupo similar al actual. Si el bloque de centro y derecha no obtuviera mayoría absoluta, no habría obstáculos para formar un Gobierno de coalición de izquierdas.

Edmundo Bal reclama. Es posible que Ciudadanos aspire a distanciarse del PP cuando llegue la campaña electoral. El diputado Edmundo Bal solicitó que la imputación de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, tuviera algunas consecuencias. Finalmente, Crespo no será llamada por la juez almeriense que la citó, porque, como aforada, ese caso debería haber sido elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La juez cometió un error de primaria, pero no es menos cierto que Ciudadanos se presentó a estas elecciones con la promesa de eliminar los aforamientos de los parlamentarios autonómicos. No obstante, el papel de Crespo en esa presunta financiación ilegal del PP almeriense no parece que tenga recorrido.

Gobierno de coalición. Si Juanma Moreno y Ciudadanos logran más escaños que la suma de PSOE y las izquierdas, formará un nuevo Gobierno de coalición, sin Vox. Ése es el deseo expresado por el propio presidente. Si necesitase a Vox, debería contar con Macarena Olona en un cargo de consideración; probablemente, de vicepresidenta de la Junta. Para el PP, sería una legislatura mucho más complicada que la actual.

No hay que descartar que, en ese caso, en el caso de que Vox fuera imprescindible, el PSOE se ofreciese a prestar apoyo desde fuera a una coalición de populares y Ciudadanos.

La otra oportunidad. El nuevo Gobierno tendrá que aprobar los Presupuestos de 2023 al filo del último mes del año. La Junta habrá vivido todo 2022 con unas cuentas prorrogadas. El asunto más complicado seguirá siendo el político, porque en 2023 aún debe llegar el grueso de los fondos europeos.