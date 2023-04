Juan Espadas pide a Juanma Moreno que dé "un paso atrás" en la ley de regadíos de Doñana

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha solicitado este vienes al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), que dé un "paso atrás" y no avance en la tramitación de la ley del PP sobre la ampliación de los regadíos en la corona norte de Doñana, sino que negocie con el Gobierno en la comisión bilateral reclamada este jueves en el Parlamento andaluz.

"Queremos pedirle al señor Moreno que no genere un problema como el de ayer en el Parlamento de Andalucía. Desgraciadamente se planteó una iniciativa que nos ha llevado a estar hoy en todas las cabeceras de los informativos, en todas las portadas de medios nacionales e internacionales, y sencillamente daña la imagen de Andalucía", ha aseverado a los medios en Almería.

Para Espadas, esta ley daña también un "ecosistema único a nivel mundial". "Lo pone en peligro ya solo por el mero hecho de estar planteando una iniciativa en un momento como éste, en el que todos hablamos de nuestra preocupación por la sequía, por la falta de recursos hídricos", ha lamentado.

Ha asegurado además que se pone en peligro este ecosistema por cuestiones que son "una gran mentira, una gran falsedad" como es decirle a los agricultores de la zona que es "capaz de extraer agua y poner en regadío cuantas hectáreas sean suficientes".

Ha aseverado que esto no sólo no es posible, sino que ese agua "no existe". "Lo que hay que hacer es ponerse en manos a la obra, a trabajar para proteger el ecosistema y dar oportunidades de desarrollo socioeconómico compatible a esos agricultores en el futuro", ha apostillado.

Espadas ha mostrado su rechazo a esta iniciativa, y ha destacado también que a pesar de todo el PP apoyó este jueves la propuesta del PSOE para crear una comisión bilateral, con la que los socialistas pretenden volver al "sentido común y al diálogo".

Ha valorado este apoyo, "si eso significa que el PP (…) se dio cuenta de que las cosas se resuelven sentadas en una mesa y hablando como le dijo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana en días anteriores".