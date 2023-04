Doñana es el ring

Que dentro de mes y medio hay elecciones se ha podido comprobar con crudeza esta semana en Andalucía a raíz del proyecto de ley de regadíos para el arco Norte de Doñana, que inició su tramitación el pasado miércoles en un Pleno bastante bronco, con vertido de arena, su "mono" y su "poquito de por favor" incluidos.

A partir de ahí, unos y otros se acusan de mentir y recurren al golpe bajo en la dialéctica. El tono ya es claramente mitinero. La vicepresidenta Teresa Ribera abrió el melón desde Madrid y calificó de "señorito" al presidente de la Junta. Ni mucho menos sentó bien, ni siquiera en algunos miembros de la bancada socialista. El tópico, ay el tópico.

La bronca ha ido en aumento. En el ring de Doñana entran todos a golpear, aunque no controlen muy bien el problema ni se hayan leído siquiera la proposición de ley del PP, apoyada sólo por Vox. La única verdad es que el humedal se está secando y los cultivos de la zona necesitan agua. Todo lo demás son dimes y diretes.

Con el horizonte del 28-M muy cercano, Sánchez y Feijóo no han dudado en entrar en la pelea. El presidente del Gobierno también ha tirado de tópico con el clásico "Doñana no es el cortijo" de la derecha y la ultraderecha y se ha agarrado al lema de "Doñana no se toca". Claro, el PP por ahí no pasa y saca a relucir toda una batería de autorizaciones y regulaciones en tiempos del Gobierno socialista en San Telmo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado defender el plan de la Junta para la corona norte del entorno del humedal. Afirma que su partido "busca soluciones" y se aleja del insulto, pero este ha sido el turno del coordinador regional del PP, Elías Bendodo, tildó al presidente se “indocumentado”. Doñana ha saltado al panorama nacional e incluso internacional.

Europa vigila

La Comisión Europea está preocupada, vigilante. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, viajará el 3 de mayo a Bruselas para explicar el plan y aclarar las dudas de la UE sobre el futuro del Parque Nacional. "Si yo fuera comisario de la Unión Europea y escuchara los disparates que está diciendo la ministra Ribera acerca de la proposición de ley, yo también me preocuparía. Entiendo perfectamente la carta que ha mandado la Comisión Europea", afirma el portavoz.

"A mí me hubiera gustado que fuéramos a Bruselas de la mano que pudiéramos formar una delegación de todas las administraciones que tenemos competencia en el parque nacional (…) Pero lo cierto es que el Gobierno de España no ha querido negociar en ningún momento", agrega.

Sostiene que se trasladará a la Comisión Europea que la proposición de ley no afecta al acuífero de Doñana y que no es una "amnistía" para ningún infractor, ya que, ha recodado, la Junta tiene más de 300 expedientes sancionadores abiertos en material forestal y más de 150 en materia de agua. "Todos lo que vayan a surgir en el futuro se van a finaliza, se va a sancionar y a cerrar esos pozos".

Mientras tanto, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, con su tono tranquilo, ha reclamado a Juanma Moreno que "dé un paso atrás" en su iniciativa. "Queremos pedirle al señor Moreno que no genere un problema como el de ayer en el Parlamento de Andalucía. Desgraciadamente se planteó una iniciativa que nos ha llevado a estar hoy en todas las cabeceras de los informativos, en todas las portadas de medios nacionales e internacionales, y sencillamente daña la imagen de Andalucía", afirma.

Doñana se ha revelado el primer gran combate en el camino hacia las elecciones municipales del 28-M. Pero no se confíen. Tras los comicios de mayo, la campaña continuará. El objetivo final es la Moncloa. Y si no llueve, Doñana se seguirá secando.