EH Bildu y PSN se reúnen para abordar la moción de censura en Pamplona y PSOE reitera que no estarán en el Gobierno

Sendas delegaciones de los grupos municipales de EH Bildu y PSN se han reunido este martes en el Ayuntamiento de Pamplona para "poner en común la marcha de las negociaciones" mantenidas por EH Bildu con Geroa Bai y Contigo-Zurekin para la firma de un programa de gobierno en el Consistorio y la conformación del futuro equipo que lo desarrolle, tras la moción de censura que los socialistas han acordado con EH Bildu para desbancar a UPN de la Alcaldía.

Según han informado desde EH Bildu en una nota de prensa, en el encuentro, el PSN ha reiterado su decisión de no entrar a formar parte de ese ejecutivo municipal, al tiempo que ambos grupos "han contrastado y comprobado" que "el contenido de las negociaciones se ciñe también al acuerdo conjunto que posibilitó la presentación, el pasado miércoles, de la moción de censura".

La delegación del grupo soberanista ha estado encabezada por su portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Joseba Asiron, mientras la delegación socialista ha estado encabezada por la portavoz del PSN en el Consistorio pamplonés, Marina Curiel. La cita ha tenido lugar a las 16 horas en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Pamplona.

Ambas delegaciones han constatado "la coincidencia del análisis que posibilitará el cambio" en Pamplona y que "se cimenta en un diagnóstico compartido sobre el bloqueo y la parálisis que están suponiendo los gobiernos de UPN para la ciudad".

Asimismo, han puesto en valor los tres ejes que "sustentan" el acuerdo bilateral que propició la moción de censura: "el compromiso para impulsar iniciativas que ayuden a hacer de Pamplona la ciudad de la memoria, la justicia y la reparación"; las prioridades para mejorar la ciudad, entre otras la vivienda social, la reurbanización del Paseo de Sarasate, completar el corredor sostenible de Pío XII o la solución "definitiva" a Erripagaña y, finalmente, "los mecanismos para hacer posible los otros dos, lo que implica trabajar para tener a la mayor brevedad unos Presupuestos para el año 2024, fomentar la colaboración con el Gobierno de Navarra y crear una Comisión de Seguimiento de los compromisos".

Joseba Asiron ha valorado "muy positivamente" el encuentro, ya que "constatamos el compromiso mutuo de trabajar para sacar a esta ciudad de la parálisis y de poner todo nuestro esfuerzo en que esto se haga cuanto antes y en la senda de un relato común: Pamplona debe ser un referente de convivencia".

El candidato a la Alcaldía ha agradecido la "convicción y el compromiso" del PSN y su voluntad de "abrir un nuevo tiempo que, sin duda, será beneficioso para Iruñea y su realidad compleja y plural".

Por su parte, el PSN ha explicado en una nota de prensa que los socialistas han puesto el foco en diversos proyectos urbanísticos, así como en el marco institucional, el Plan de Convivencia y la "obligación de conformar mayorías para cualquier cuestión municipal que vaya a ser aprobada". "Nuestro objetivo es lograr conseguir que Pamplona avance y liberarla del bloqueo en la que la ha sumido Ibarrola y su equipo", han subrayado en un comunicado.

Entre los temas tratados, han destacado el Plan de Vivienda Accesible, un punto "esencial" para los socialistas, como también lo son la reurbanización del paseo de Sarasate, finalizar el corredor sostenible de Pío XII o la "resignificación" del Monumento a Los Caídos. "Todo ellos han sido proyectos boicoteados por UPN y que son imprescindibles para la ciudad", han apuntado.

En este sentido, el grupo explica que, "para lograr que todas estas propuestas salgan adelante, también es necesario poder contar con unos Presupuestos", por lo que han abierto un espacio de "consenso y diálogo que permita su aprobación", además de impulsar la colaboración con el Gobierno de Navarra.

Por otra parte, se ha analizado el acuerdo político, donde se defiende "el marco institucional, con el pleno respeto y cumplimiento de lo dispuesto en la ley foral de Símbolos de Navarra 4/2020 de 27 de febrero".

También se ha reivindicado otro punto firmado en el pacto: la memoria, justicia y reparación, donde se comprometen a "trabajar para generar un clima político de entendimiento que mire al futuro sin olvidar el pasado, defendiendo el reconocimiento y reparación de las víctimas generadas por la violencia de ETA, evitando situaciones de humillación y manteniendo en buen estado los elementos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo".

Asimismo, se apuesta por la creación del I Plan de Convivencia de Pamplona utilizando como base o marco el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra 2021-2024.

Por último, han "tenido en cuenta" que, dado que el PSN "no va a entrar a gobernar con EH Bildu, se conformará una comisión de seguimiento de los compromisos adquiridos para su cumplimiento y, en las cuestiones donde no haya acuerdo, aun siendo potestad de alcaldía o junta de gobierno, se buscarán soluciones mediante el consenso para articular mayorías progresistas, y si esto no fuera posible, se respetarán las mayorías del Pleno".