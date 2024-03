'EcoStories', un nuevo proyecto Erasmus+ de la UMA sobre pedagogía ecológica crítica

La Universiad de Málaga (UMA) es una de las socias del proyecto Erasmus +'EcoStories' que, durante los próximos tres años, pretende desarrollar una serie de herramientas digitales de 'Eco-Storytelling' o eco-relato para apoyar la implementación por parte del profesorado una pedagogía ecológica crítica, que conciencie al estudiantado sobre el cambio climático.

La Universidad Ca' Foscari (Venecia, Italia) y la de Graz (Austria), esta última como institución coordinadora, también forman parte de 'Eco-Storytelling: A Digital Toolbox for the English Classroom for Building a Climate-Just Future' que, en concreto, se dirige a estudiantes de lengua extranjera inglesa de centros de secundaria.

Así, busca fomentar la conciencia ecológica, promoviendo el desarrollo de habilidades de alfabetización climática, digital y en lengua extranjera, ha indicado la UMA en un comunicado."Esto se realiza con el fin de estimular y cultivar la capacidad de imaginar un futuro más verde y justo desde el punto de vista climático", ha afirmado la catedrática del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana en la Universidad de Málaga Rosario Arias Doblas, una de las impulsoras del proyecto.

La investigadora ha explicado que cada universidad colabora estrechamente con un centro de secundaria y, en el caso de la UMA, es con el Colegio 'La Presentación', siendo el representante de este centro Eric Horne (coordinador de bilingüismo del colegio).

María Magdalena Flores, Manuel Hueso, Juan José Martín, Juan Antonio Perles y Sara Robles son los otros cinco docentes de la Universidad de Málaga que participan este proyecto, aportando su amplia experiencia en la elaboración de materiales didácticos, en la docencia de lengua extranjera a varios niveles y en la investigación sobre literatura anglófona y emergencia climática.

De igual modo, se contará con la colaboración de otros especialistas para la implementación de actividades en el aula relacionadas con la capacidad de imaginar un futuro más sostenible y justo en relación con el clima y para la transferencia del conocimiento a la sociedad.'EcoStories', que cuenta con una financiación total de 400.000 euros, es un proyecto Erasmus +(KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education).

Tras la celebración de la reunión de inicio a finales de enero en Graz y un segundo encuentro presencial entre los socios del equipo de la UMA en la Facultad de Filosofía y Letras con la vicerrectora de Internacionalización, Zaida Díaz; la próxima cita tendrá lugar el 22 de marzo, en formato online, para realizar un primer seguimiento del proyecto.

Entre los resultados del proyecto se encuentran la realización de un marco de competencias, recursos de formación para el profesorado de lengua inglesa en educación secundaria, así como para el estudiantado en el Grado en Estudios Ingleses, seis unidades didácticas relacionadas con alfabetización climática, digital y en lengua extranjera, además de un programa de formación online para Eco-Storytelling y tres ediciones de un curso MOOC.