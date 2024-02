Ecologistas pide que la empresa del crematorio de Mairena no pueda subsanar los defectos y denegar el proyecto

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), gobernado por el popular Juan Manuel López, que publique el informe de evaluación de impacto sobre la salud de la Consejería de Salud que considera "no viable" el crematorio promovido por la empresa Gesit Trazabilidad de Proyectos para su tanatorio del polígono El Gandul; al no aportar la entidad promotora "información suficiente que permita descartar efectos negativos para la salud de la población", según la Consejería. Además, solicita que no haya "posibilidad" de que la empresa subsane las incidencias señaladas en el citado dictamen, para denegar así autorización al proyecto.

Ecologistas en Acción indica que tiene solicitado el informe desde el 12 de febrero, pero el mismo "no se ha hecho público, vulnerándose por tanto las obligaciones del Ayuntamiento establecidas en las leyes de Transparencia, española y andaluza, más aún cuando desde el 23 de enero se reinició un nuevo periodo de información pública del procedimiento de calificación ambiental destinado precisamente a informar a la ciudadanía sobre el expediente completo de ese proyecto contaminante".

El pasado 23 de enero, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor emitía una providencia, exponiendo que un informe técnico del día 19 indicaba que merced a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, con relación a este proyecto las obligaciones del Consistorio en materia de difusión incluyen los documentos derivados de la legislación sectorial, obligación que debe entenderse "en relación a lo preceptuado en cuanto al trámite de información pública del Reglamento de Calificación Ambiental de Andalucía".

LA PROVIDENCIA MUNICIPAL

"Observado que a pesar de que esta Administración ha venido tramitando hasta el momento la exposición pública de todos los expedientes de calificación ambiental mediante los medios de información pública establecidos en el Reglamento de Calificación Ambiental (tablón de edictos, puesta de manifiesto del expediente en oficinas y notificación a colindantes), no se ha procedido a publicar mencionados expedientes en el portal de transparencia, circunstancia que no había sido advertida técnicamente con anterioridad", precisa la providencia, incoando un periodo de información pública respecto a este expediente de proyecto, incluyendo "los expedientes de Calificación Ambiental" del asunto.

Según el citado informe de la Consejería de Salud, emitido el pasado 22 de enero y que ha llegado a medios de comunicación, "una vez evaluada la información aportada por la empresa promotora y la información facilitada por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor en las 22 alegaciones presentadas en contra del proyecto, esta Administración considera que el documento de valoración del impacto en la salud no aclara información relevante sobre la población residente dentro del radio de 1.000 metros"."En especial", la Consejería considera que no ha sido aportada información suficiente sobre "otros centros escolares que, de acuerdo a la información aportada en las alegaciones, pudieran localizarse en el entorno" o "las viviendas que se sitúan a 90, 100 y 200 metros de la ubicación prevista para el proyecto y que aparecen en las alegaciones".

LA "PREOCUPACIÓN VECINAL"

En el informe de la Junta figura además que la empresa habría expuesto en su valoración de impacto sobre la salud que "no le consta que se haya detectado preocupación de la ciudadanía por el tema, cuantificando la preocupación ciudadana como 'media'", ante lo cual, una vez revisadas las 22 alegaciones que se han presentado en el Ayuntamiento, gobernado por el popular Juan Manuel López, la Consejería indica que no puede "estar de acuerdo con la estimación de la preocupación ciudadana que refleja el documento" de la empresa.

A juicio de los ecologistas, este informe es "condición necesaria y suficiente para que no se otorgue la Calificación Ambiental al proyecto de Crematorio", con lo que lamentan unas declaraciones que atribuyen al alcalde sobre que la empresa "tiene aún posibilidad de subsanar dichas deficiencias" aludidas en el dictamen de la Consejería.

QUE NO SE PERMITA SUBSANAR

"Las deficiencias detectadas son imposibles de ser subsanadas en la ubicación donde la empresa pretende ubicar el Crematorio", aseveran los ecologistas. Así, solicitan que "no haya posibilidad alguna de subsanación por parte de la empresa, dada la cantidad de deficiencias detectadas hasta la fecha y dada la propia naturaleza de dichas deficiencias, imposibles de subsanar, y que por tanto no se le conceda la Calificación Ambiental al crematorio".

El pasado 27 de enero, recordémoslo, unas 150 personas según los convocantes participaban en una concentración promovida por Ecologistas en Acción contra este proyecto, avisando un portavoz vecinal que el proyecto plantea una instalación contaminante, en un enclave que cuenta con un polideportivo a menos de 400 metros y un colegio a 600 metros, además de que en el área de un kilómetro residen "unos 4.000 vecinos".

Ecologistas en Acción, en ese sentido, señala que han sido recogidas "1.856 firmas" contra la ubicación elegida, al estar "demasiado cerca de zonas residenciales, el Colegio Huerta Retiro, oficinas, lugares de celebraciones, instalaciones deportivas y parques". "Un horno crematorio emite gases tóxicos incompatibles con usos residenciales1. Son principalmente mercurio, óxidos de nitrógeno y de azufre, dioxinas, furanos; así como residuos radiactivos de baja, media e incluso alta actividad", señala la organización, acusando al Ayuntamiento de un supuesto incumplimiento de las leyes de transparencia al no publicar en el tablón electrónico de edictos y la página web municipal todo el expediente.