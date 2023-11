Ecologistas pide formar a médicos especialistas en tóxicos ante casos como el del barrio Guadalquivir de Coria

Tras la reunión celebrada el pasado 23 de octubre entre responsables de la Consejería de Salud y una representación de los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) afectados por un prolongado episodio de contaminación, derivado de un vertido de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona, Ecologistas ha pedido incluir en el plan de formación del hospital Virgen del Rocío contenidos sobre los tóxicos ambientales, "sus efectos en la salud, y los procedimientos médicos para detectarlos y tratarlos".

Ecologistas en Acción ha señalado que los vecinos afrontan las consecuencias de "no existir un protocolo de actuación ante su caso, que permita evaluar los daños que están causando los tóxicos, en concreto los Compuesto Orgánicos Volátiles (COV) que se encuentran en altas proporciones en el interior de sus viviendas procedentes de la contaminación del suelo de la barriada"."Exponían que los médicos no saben qué tipo de pruebas hacerles, ni cómo relacionar sus múltiples dolencias con la exposición a los COV", mientras la Consejería de Salud viene defendiendo su "disposición de atender las demandas de la asociación, siempre dentro de los márgenes que las leyes permiten, respetando la autonomía de los profesionales clínicos y la propia instrucción judicial"."La realidad es que los profesionales especialistas en esta materia están en el Instituto Nacional de Toxicología y aunque existe colaboración informal con ellos no nos parece suficiente para atender a la elevada exposición que sufren muchas personas a compuestos contaminantes y cada vez más. El empeoramiento en la calidad del aire de las ciudades hace que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año fallezcan prematuramente 25.000 personas en España por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire", sostienen los ecologistas.

Es por ello que Ecologistas en Acción ha realizado una petición formal para incluir en el plan de formación continua del equipo médico del Virgen del Rocío, "información sobre los tóxicos ambientales, sus efectos en la salud, y los procedimientos médicos para detectarlos y tratarlos, con el fin de mejorar los conocimientos de cómo estos tóxicos crean problemas de salud o cómo estos pueden interferir o predisponer a otras patologías".