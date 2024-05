Edil de Movilidad insiste sobre Smassa en que "irregularidades administrativas eran mejoras de procedimiento"

PSOE y Con Málaga critican que De la Torre "no da la cara" y lamentan que se sigue "sin aclarar las irregularidades"

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, ha insistido este lunes en relación con las presuntas irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) en que "esas irregularidades administrativas eran mejoras de procedimiento", precisando que "se aplican normas de derecho mercantil y yo considero que deben de ser de derecho administrativo puro"."En el proceso de revisión de los procedimientos que estoy haciendo, todo aquello que yo vea que tenga consecuencias penales, lo denunciaré con mayúsculas, luz y taquígrafo". "No he visto nada que sea denunciable, nada, nada que trascienda al ámbito penal", porque "no soy de tapar cosas penales, nunca", ha sostenido.

Así lo ha señalado durante sendas comparecencias, solicitadas por PSOE y Con Málaga, en la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad, en relación con "el caso Smassa y el presunto delito de falsedad documental", en el caso de los socialistas; y sobre "las irregularidades" en la citada empresa y "la asunción de responsabilidades políticas por parte del equipo de gobierno" de la confluencia de izquierdas.

Hernández, en primer lugar, ha criticado, tras la pregunta del PSOE, que "son unos artistas en sacar rentabilidad a cuatro palabras", aludiendo a lo apuntado por ella sobre "irregularidades administrativas por costumbre". Así, ha lamentado que "las sacan de contexto, las tergiversan y, lo peor, es que hacen un uso malicioso de las mismas"."Siempre he manifestado que esas irregularidades administrativas eran mejoras de procedimiento; siempre lo he dicho, cosas que a mí no me gustaban como se estaban haciendo", ha explicado, al tiempo que ha señalado que es por "quizás mi deformación profesional". "Soy funcionaria pública y ahí más que el derecho administrativo se aplica el derecho mercantil". Por tanto, a su juicio, "creo que hay que ir acercándose hacia el derecho administrativo".

Tras ello, Hernández ha insistido en "sacar del diálogo que vamos a mantener la construcción del parking", que "era una necesidad demandada" por los vecinos, clubes deportivos y comerciantes, entre otros, y que se hizo antes de que asumiera responsabilidades políticas.

Ha explicado que "desde el primer momento me he centrado en mejorar los procedimientos", ya que "se pueden hacer las cosas mejor; mejor a mi manera, porque cuando cada uno llega quiere hacer las cosas, poner su color" y "quiero que las cosas se hagan de otra manera".

También ha dicho al PSOE que "hablan del caso 'Smassa'", preguntándose en ese sentido "qué caso, qué peliculeros son. No existe ningún caso Smassa" y "si existe, yo no lo conozco y si ustedes lo conocen, ya es para preguntarse si tienen una información que nadie dispone".

Por tanto, ha incidido en que desde el punto de vista administrativo "lo único que les digo es que hay mejora en procedimientos de contratación, mejora en procedimientos de recursos humanos, mejora en procedimientos de gestión económica" y "cuando reviso y constato cosas que no me gustan, doy directrices al personal".

Ha manifestado, asimismo, que "no hay ninguna queja con respecto al personal". "Los trabajadores, yo me siento una trabajadora, hacemos lo que nos dicen, lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible, pero no se le acusa a ningún trabajador, ni por acción ni por omisión, es simplemente mejorar los procedimientos", ha dicho.

En cuanto al ámbito penal, ha lamentado que se quieran "mezclar". "Las responsabilidades penales en este país son personales. Y, como tal, yo desconozco los procedimientos, lo sé por prensa o por las ruedas de prensa que ustedes hacen, lo que existe. Lo único que me reafirmo es que yo fui a la Policía, a unas diligencias policiales, y se me preguntaron sobre unos documentos y había una presunta falsificación documental, presunta, porque en este país el principio que rige es el de presunción de inocencia".

Además, ha advertido de que "también hay otros delitos, porque esas calumnias, esas injurias que pueden quedar, hay que tenerlo en cuenta y no se puede estar esparciendo lo que no se debe para luego tener que recular".

Ha defendido que su trabajo lo está haciendo "de la forma más objetiva posible" y ha añadido que trata "de que todo el mundo que está trabajando conmigo cumpla con sus obligaciones".

PSOE Y CON MÁLAGA

Por su parte, el concejal del PSOE Jorge Quero ha criticado las "irregularidades en la empresa pública por costumbre" y ha lamentado que "por costumbre, el señor alcalde vuelve a esconderse detrás de usted para no dar la cara, para no dar explicaciones a los malagueños y, sobre todo, para tapar la gestión del gerente de Smassa". "Qué le debe De la Torre a Manolo Díaz", ha sostenido.

El concejal socialista ha preguntado, entre otros, por la licitación en relación con la obra de Pío Baroja; y la adjudicación de la misma, así como si "ha investigado irregularidad de adjudicación de la obra".

También Quero ha advertido de que la "irregularidad" en Smassa "no es cosa menor" y el aparcamiento de Pío Baroja "es el epicentro de las irregularidades", aludiendo, además, a las diligencias abiertas.

Por último, el concejal socialista ha criticado que el regidor "no ha dado la cara" en cuanto a la responsabilidad políticas; mismas críticas que ha lanzado la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que ha lamentado también que no se respondan a las preguntas y que la intervención de Hernández "podría haber sido retransmitida desde el búnker de Smassa". "Da buena cuenta de que por parte del PP no hay ninguna voluntad de esclarecer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que viene ocurriendo", ha avisado."Es llamativo e inquietante, cuanto menos, que el alcalde que ha hecho de la onmipresencia una de las cualidades de las que alardea, venga dejando la silla vacía para poder poner luz y taquígrafos sobre qué es lo que está ocurriendo en el caso Smassa", que, a juicio de Morillas, "daría para una serie de Netflix, pero de las largas, de las que tienen varias temporadas"."Se cree usted que alguna de las irregularidades de Smassa ha tenido lugar sin el visto bueno del gerente", se ha preguntado, insistiendo en que, entre otros, concrete en qué consiste "esa falsedad documental" y "las irregularidades".

Precisamente, Hernández ha respondido a las críticas sobre que De la Torre "no dé la cara" y ha dicho que "siempre voy yo al Consejo de Administración y no va el alcalde, porque me lo delegó en mí desde el principio, y siempre vengo a la comisión", por lo que ha reprochado que diga que no da la cara --el alcalde--. "Dará la cara cuando le toque a él en otro órgano de representación", ha sostenido.

De nuevo, sobre las cuestiones penales ha dicho: "No me consta ningún ilícito penal en el ámbito de la gerencia de Smassa". "Si yo hubiera sido partícipe, si hubiera observado algún ilícito penal, le digo que estaría denunciándolo donde corresponde", ha apostillado.

Por último, Hernández, tras las críticas de Morillas sobre la "performance de la municipalización para tapar el debate sobre sus irregularidades", ha lamentado que esas declaraciones le dan "pena por los técnicos que están haciendo el trabajo desde hace meses", pero "esto no es un huevo que se echa a freír", ha concluido.