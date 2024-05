Editorial Sirio lleva al mercado hispanohablante 'Gestiona tu dolor', innovador manuel para tratar dolor crónico

La editorial malagueña Sirio, especializada en libros de crecimiento personal, coaching, alimentación saludable y mindfulness, entre otras temáticas, ha llevado al mercado hispanohablante el título 'Gestiona tu dolor. Manual Práctico de la doctora Rachel Zoffness', psicóloga experta en el tratamiento del dolor crónico por la Facultad de Medicina de la Universidad de California (San Francisco, Estados Unidos).

Editorial Sirio, con fuerte implantación en el mercado hispanohablante a través de una consolidada red de distribución que opera a nivel nacional e internacional en 15 países, lanza la obra de Zoffness con motivo de la celebración internacional del Global Wellness Day, que se celebra el próximo 8 de junio, y tras posicionar la obra en el mercado español desde el pasado mes de marzo.

La doctora Rachel Zoffness, máster en Ciencias y profesora en la facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco (Estados Unidos), donde enseña sobre el dolor a residentes médicos e internos, y forma parte del comité directivo de la Asociación Estadounidense de Psicología del Dolor, trata en su libro uno de los temas que ha suscitado polémica entre los estadounidenses y la sociedad en general: "la crisis de opiáceos".

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), una de cada cinco personas padece dolor crónico. Sólo en Estados Unidos, 50 millones de habitantes lo experimentan a diario, de los cuales 19,6 millones ven limitada su vida o actividades laborales. En el caso concreto de España, el dolor crónico afecta a un 25,9 por ciento de la población adulta, lo que supone más de nueve millones de personas."Los estudios han mostrado que la medicación por sí sola no es suficiente. En el ámbito del dolor, lo físico y lo emocional están entrelazados, inevitablemente", ha indicado la psicóloga estadounidense.

Rachel Zoffness parte de la premisa de que el dolor no es únicamente un fenómeno puramente biomecánico, una sensación física arraigada exclusivamente en el cuerpo. Su argumento principal es que se trata de "un fenómeno biopsicosocial", es decir, también lo produce la mente y está profundamente influenciado por el contexto social.

En este sentido, la autora, propone la terapia cognitivo-conductual (TCC) o el mindfulness como herramientas para gestionar el dolor crónico, considerándolas una alternativa a los medicamentos.

Además, la autora defiende la idea de cambiar la mentalidad de las personas que, por desconocimiento, son reacias a utilizar libros como el suyo o a ir a terapias para tratar sus dolencias. "Ir a terapia para ejercitar tu mente no significa necesariamente que algo no funcione en tu cerebro. Más bien ocurre lo contrario: ejercitar el cuerpo hace que estés más fuerte y sano, y la terapia, que implica un tipo de ejercicio mental, hace que tu mente esté más fuerte y sana."

El libro incluye además información, consejos y ejercicios para recuperar el control del cerebro y manejar los factores desencadenantes del dolor, reducir su intensidad y frecuencia, y hacer frente de manera más efectiva a la crisis del dolor.

SOBRE LA AUTORA

Es psicóloga especializada en dolor, autora, consultora médica y formadora especializada en el dolor y las enfermedades crónicas. Es autora del libro 'The Chronic Pain and Illness Workbook for Teens'; lanzó la columna 'Pain, Explained' de Psychology Today, y fue miembro honorario de Mayday Pain Advocacy en 2020.

Se formó en la Universidad Brown, la Univ. de Columbia, la Universidad de California en San Diego, la Universidad Estatal de San Diego y en el hospital Monte Sinaí San Lucas. Imparte conferencias y formación para profesionales de la salud de diversos campos y ofrece asesoramiento a profesionales de la medicina y hospitales de todo el mundo.

SOBRE EDITORIAL SIRIO

Editorial con más de 40 años de experiencia y con fuerte implantación en el mercado hispanohablante a través de una consolidada red de distribución que opera a nivel nacional e internacional en 15 países como son EE.UU., México, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Republicana Dominicana y Uruguay.

Entre sus bestsellers se encuentran la reedición de 'El Juego Interior del Tenis', de W. Timothy Gallwey, 'Los Secretos de la Mente Millonaria', de T. Harv Eker o 'Mis reflexiones sobre Ho'oponopono', de Mabel Katz.