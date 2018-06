El Ejecutivo exige a Iglesias que retire su "grotesca" comparación del 28-F con Cataluña

El Ejecutivo andaluz considera "ofensivo y grotesco" que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, use el referéndum del 28-F como referente para la crisis secesionista de Cataluña. Iglesias defiende que el procedimiento por el que Andalucía accedió a la autonomía plena tiene similitudes con las demandas independentista. Para el partido morado, la situación actual se parece a los meses posteriores al plebiscito del 28-F, ya que el acceso a la autonomía quedó bloqueado porque en Almería el sí no alcanzó al 50% del censo. El Gobierno central accedió entonces a cambiar la ley con el aval de los senadores y diputados almerienses, para que el resultado final dependiera del conjunto de Andalucía. "Es un ejemplo de que el acuerdo político sirve para superar los límites de la ley", sostuvo Iglesias la semana pasada en Sevilla.

"Es un insulto a la inteligencia y una falta de respeto a los andaluces", señaló el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, que incidió en que el proceso autonómico andaluz se desarrolló "con respeto a las reglas del juego y en el marco de la Constitución, de las leyes".

Por su parte, Podemos Andalucía acusó al PSOE-A y al Gobierno andaluz de "despreciar" la historia de Andalucía y su autonomía. El secretario de Comunicación de la formación morada, Pablo Pérez Ganfornina, recordó que enntonces "hubo que cambiar la ley para que se hiciera realidad el 28-F, esa es la historia del pueblo andaluz". "La ley tuvo que servir a la democracia y no al revés", apostilló. "Es una pena que no solo no conozcan la historia de Andalucía sino que además olviden la de su propio partido o, peor aún, que la reescriban", advirtió el dirigente de Podemos Andalucía, que aseguró que el PSOE "no quiere una solución para el conflicto con Cataluña".