El Ejido pide a Costas que permita sacos geotextiles para estabilizar playa de Balerma a la espera de solución

El alcalde de El Ejido (Almeria), Francisco Góngora (PP) ha demandando al Gobierno que adopte una medida "urgente y transitoria" que ayude a estabilizar la playa de Balerma y a retener la arena "con sacos geotextiles" mientras que se ejecuta la solución definitiva.

En rueda de prensa, Góngora ha indicado que la situación en Balerma, "sin olvidar la de Guardias Viejas", va a ir "agravándose de forma galopante", lo que supone "un riesgo serio para la población y las explotaciones agrícolas".

Ha trasladado que las aportaciones de arena "son una medida insuficiente" y ha remarcado que la solución definitiva tardará"al menos tres o cuatro años."La playa no va a aguantar ni a este verano y desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a asumir el coste de instalación de geotextiles, una medida blanda y económica, sin impacto, que retendría las futuras aportaciones de arena", ha preciado.

No obstante, Góngora ha pedido a la Dirección General de Costas quee declare la obra de emergencia y "no lastre con trámites administrativos medioambientales interminables"."Nos preocupa la falta de transparencia ya que Costas no nos ha facilitado el 'Estudio de alternativas'; y nos preocupa que el proyecto siga acumulando retrasos", ha dicho para añadir que también "preocupa que la alternativa escogida no se haya elegido en base a prejuicios ideológicos contra los espigones y no sea la idónea desde el punto de vista técnico".

Para el alcalde ejidense, fuera del municipio "no preocupa lo suficiente esta situación", por lo que ha demandando "más implicación a Costas, más voluntad y decisión política del Gobierno de España"."La realidad es que este verano Balerma no va a tener playa y la población se va a echar a la calle a reclamar una solución que, entendemos, es similar a la de Balanegra, una batería de espigones a lo largo de la costa y aportación de arena", ha subrayado.

La opción propuesta por el Ayuntamiento es un sistema sin impacto ambiental y que se puede instalar y desmontar en pocos días, que consiste en un método de confinamiento de arenas de forma tubular. El llenado del geotextil se hace mediante bombeo de agua con arena por una válvula que forma parte del geotextil mientas que el agua sale del mismo.

Según los datos aportados, en los últimos cinco años se ha producido un retroceso de la línea de costa de más de 25 metros, y cuando se producen los temporales "desaparece por completo la playa dando lugar a la imposibilidad de montar medios de acceso para los usuarios, pasarelas, módulos de playa o de socorrismo"."Desde Costas no asumen el error de que no supieron prever en su día las consecuencias que han tenido los espigones de Balanegra para nuestra costa que han afectado y alteran de forma gravísima la dinámica de nuestro litoral. No concebimos El Ejido sin su playa, por lo que es necesario considerar como 'regresión grave' el retroceso que está sufriendo la playa de Balerma con la finalidad de declarar las obras de urgencia y de esta forma acortar los plazos para la ejecución de la solución definitiva", ha concluido.