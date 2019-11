Elías Bendodo asegura que el cese del gerente del SAS "no es el primero, ni será el último"

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha salido al paso del cese de Miguel Moreno Verdugo, gerente del Servicio Andaluz de Salud y ha asegurado que "ni es el primero, ni será el último que se produzca" en el proceso de reestructuración de la sanidad andaluza emprendido por el Ejecutivo desde que tomara posesión de sus cargos. Bendodo ha aprovechado para recordar que "no se puede arreglar en diez meses lo que no se ha hecho en 37 años de gobierno socialista en Andalucía" una gestión que no ha dudado en calificar de "fraude".

En una reunión con los presidentes de las autoridades portuarias de toda Andalucía, el consejero de la Presidencia ha recordado que "el Gobierno de la Junta se encuentra sometido a un constante proceso de evaluación y mejora por lo que ni es el primer cese, ni será el último". En este sentido, ha recordado como Moreno Verdugo "pidió volver a su hospital de referencia, el Carlos Haya de Málaga para liderar el proyecto de construcción del nuevo hospital en la ciudad".

Además de recordar lo conseguido e invertido en este periodo -más de 11.000 millones consignados en Presupuestos, no más contratos por horas, más cantidades para abonar las guardias- Bendodo ha adelantado que "entiendo las manifestaciones, las protestas, pero no se puede arreglar en diez meses lo que no se ha hecho en 37 años", un periodo "en el que se decía que era la gran bandera de Andalucía y se ha demostrado ser un gran fraude"