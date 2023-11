Emacsa subirá las tarifas un 5% desde julio de 2024 para tener cuentas "saneadas" y ampliará bonificaciones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Jesús Coca, han informado este jueves de que las tarifas de la entidad prevén subir de media un 5% desde el día 1 de julio de 2024 para tener cuentas "saneadas", después de "la última subida hace diez años", a la vez que se ampliarán las bonificaciones sociales. La previsión es cerrar el ejercicio 2024 con un millón de euros de beneficio y el de 2025 con dos millones, tras 8,7 millones en 2014, y teniendo en cuenta el plan de inversión de 543 millones hasta 2033 para modernizar la entidad, con 15 millones para 2024.

En una rueda de prensa, el regidor ha aseverado que se va a proponer al consejo de administración "la tarifa más social de la historia de la empresa y la más responsable en cuanto a la sostenibilidad medioambiental también de la historia", dado que "se amplían los supuestos de bonificaciones sociales en familias numerosas, en aquellas que están relacionadas con los ingresos por familia, y se duplica el volumen del consumo mínimo vital".

Asimismo, ha apuntado que "se establece una tarifa que va a desincentivar el gran consumo y va a incentivar el ahorro de agua", de manera que "el 5% nace de la necesidad de actualizar la tarifa de la empresa para que siga siendo equilibrada, sostenible, con unos resultados en sus cuentas que permitan asegurar su futuro estable", a la vez que tienen en cuenta que "en los últimos años" los resultados de la empresa han ido "mermando año tras año, desde los siete millones de euros de beneficio hace cuatro o cinco años, hasta estar en torno a los dos millones en los últimos ejercicios", ha indicado.

Igualmente, Bellido ha mencionado que "en los últimos cinco años el precio de lo que se paga por el agua se ha mantenido congelado", mientras que "el IPC ha subido un 15,9%", algo que "ha afectado y sigue afectando a Emacsa, al pagar más factura de luz, de combustible, a los proveedores y contratistas, que también están repercutiendo esa subida de precios", de forma que "después de cinco años aguantando", y tras pasar la situación de "emergencia social" con el Covid, el precio del agua se actualiza, pero "ni siquiera a lo que ha subido el IPC durante todos estos años", siendo "una actualización muy moderada, simplemente para asegurar las cuentas".

Además, ha remarcado que "hay que hacer un esfuerzo de concienciación, de que el agua que se paga es absolutamente barata", de ahí"la llamada a un consumo responsable del agua", a lo que ha agregado que "hay que seguir invirtiendo" en actuaciones nuevas ligadas a la depuración de agua, los tanques de tormentas, "llevar el agua a más sitios del término municipal, como a las zonas de la sierra, de acuerdo con la Junta de Andalucía", entre otras inversiones, destacando "la nueva política de aguas regeneradas", que, en palabras del alcalde, será"una revolución".

EMERGENCIA POR SEQUÍA

En concreto, el presidente de Emacsa ha precisado que "la última subida fue hace diez años", por lo que ahora "es una necesidad coyuntural específica de la propia empresa", siendo "un bien escaso y necesario", ha subrayado, para apostillar que "el día 31 de octubre se bajó de 45 hectómetros cúbicos durante dos meses seguidos, con lo cual estamos en emergencia por sequía, que comunicará en los próximos días la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)".

En relación con las tarifas, se va a un sistema de cuatro bloques, de 0 a 14 metros cúbicos por vivienda a los dos meses, con 0,83 euros por metro cúbico, tras 0,79 euros de 0 a 18 metros cúbicos; de 14 a 30 metros cúbicos por vivienda, con 1,08 euros, tras 1,03 euros de 18 a 36 metros cúbicos; de 30 a 60 metros cúbicos, con 1,29 euros, tras 1,23 euros por más de 36 metros cúbicos, y se añade un cuarto tramo, de más de 60 metros cúbicos, con 1,54 euros.

Según ha expuesto el presidente, "se implanta un sistema realmente progresivo", señalando que "los hogares medios estarían en el segundo bloque". En cuanto a las bonificaciones, se incrementan las reducciones por el acceso al mínimo vital de tres a cuatro metros cúbicos al mes por habitante y se aumenta el número de familias; las familias numerosas pasan a tener bonificación también en el tercer bloque, así como los jubilados o pensionistas y los desempleados.

También, se contemplan bonificaciones por el cambio a factura digital, precisando que sólo el 12% de los clientes han aportado un correo electrónico, y para los participantes en el Concurso de Patios, a la vez que se recoge una ampliación de plazos para la renovación de trámites de bonificaciones de seis a 12 meses, y el incremento de ayudas para comunidades que independicen el suministro, de 240 a 500 euros por vivienda.

ACUERDO CON LOS GRUPOS

Por otra parte, el primer edil ha defendido llegar a "un acuerdo del agua" con los grupos políticos, porque "la política del agua es fundamental en los próximos años y hay que financiarla", de modo que ha abogado por "el diálogo y un sentido muy social". En este caso, ha agradecido a Vox, "que va a apoyar esta actualización", sus aportaciones con bonificaciones a familias numerosas, así como a Hacemos Córdoba, con quien negocian, por sus "propuestas muy bien encaminadas" para ampliar las bonificaciones sociales, todo ello "con un ejercicio de responsabilidad", ha valorado.

Por contra, ha manifestado que "no ha habido posibilidad de tener un diálogo fructífero" con el PSOE, "por no decir que casi ha sido imposible", dado que "no ha habido apertura por su parte a la posibilidad de apoyar esto desde el primer momento". "Ya sabemos que en este caso el PSOE en este mandato es una correlación del PSOE de Pedro Sánchez, que hagamos lo que hagamos, va a estar siempre en contra", ha lamentado el alcalde.

Entretanto, ha comentado que "no se puede querer sumarse a las inversiones que va a hacer la empresa en los próximos años y no querer estar cuando hay que actualizar las tarifas para invertir los 543 millones de euros del plan", al tiempo que ha remarcado que "contar con 22 de los 29 concejales del Ayuntamiento es una mayoría más que reforzada y social de la ciudad para respaldar esta política del agua".