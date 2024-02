El edil de Empleo (JM+) pide más personal para el Imefe y confía en que no haya "injerencias" de otras concejalías

El concejal de Empleo, Juventud, Innovación y Ciudad Inteligente, Luis García Millán (Jaén Merece Más) ha pedido más personal para el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) para poder continuar con "el buen trabajo" que se está haciendo desde este organismo, "siempre y cuando" no haya "injerencias" desde otras concejalías.

Un día después de la presentación de la nueva Concejalía de Presidencia, Autónomos, Pymes y Empresas, impulsada por su socio de gobierno (PP), Luis García ha afirmado a través de un comunicado, estar "muy tranquilos y convencidos, y así lo hemos trasladado, que no va a haber ningún tipo de problema e injerencia por parte de otras concejalías en las competencias del Imefe" porque "de todos es conocido que el papel, funciones y objetivos del IMEFE es el que es"."Nosotros no tenemos ningún problema con las funciones que hagan o puedan hacer otras concejalías siempre y cuando no se interfiera en las competencias que tiene Imefe y que tan bien está realizando", ha dicho García, al tiempo que ha aprovechado para pedir más personal, una vez que, según ha indicado el alcalde, Agustín González, la nueva Concejalía se ha llevado a dos personas del Imefe."Hemos pedido, y esperamos que así se haga, más recursos personales para el Imefe porque estamos trabajando en la consecución de nuevas subvenciones y planes de empleo, en orientación laboral, en cursos de formación, y requerimos de más personal", ha dicho el edil de Empleo.

Luis García Millán ha destacado la importancia de todas las funciones que se realizan desde el Imefe y que "son un paso más en la exitosa gestión que está haciendo este organismo municipal de todos los proyectos que surgen de las distintas administraciones"."Vamos a hacer un esfuerzo para potenciar el funcionamiento del Imefe, que ahora mismo se encuentra mermado por la falta de personal", ha dicho el edil, que ha agradecido a los trabajadores del Imefe "el gran trabajo que están desarrollando a pesar de las continuas dificultades que nos estamos encontrando".

García ha subrayado "el buen trabajo" del Imefe que, con recursos propios, está consiguiendo acceder a convocatorias que "están trayendo a la ciudad muchos puestos de trabajo".

El concejal ha puesto como ejemplo "los tres nuevos planes de empleo" conseguidos por el Imefe y que va a suponer la contratación de 118 personas que durante un año van a realizar una formación que luego les podrá servir para tener una mayor facilidad para acceder al mercado laboral. "Estos planes de empleo van a suponer una subvención de 3,1 millones de euros que van a llegar a la ciudad", ha dicho García."Reafirmamos nuestra apuesta por las políticas de empleo y por la inserción en el mercado laboral de los jóvenes y mayores, que son los colectivos que más necesitan las actuaciones del Imefe", ha dicho el concejal. También ha asegurado que se va a "perder ninguna oportunidad que pueda llegar a Jaén para favorecer y ayudar a las familias jiennenses con una formación específica, práctica y teórica con los diferentes cursos, talleres y planes de empleo que hemos puesto en marcha y que vamos a continuar".