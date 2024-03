Entra en vigor este sábado la gratuidad universal del bonobús de la tercera edad tras no recibir alegaciones

Tras aprobar el pleno celebrado el Ayuntamiento hispalense el pasado mes de enero la supresión de los requisitos de renta que regían para la gratuidad del bonobús de la tercera edad, para recupera así la gratuidad universal implantada durante la anterior etapa de gobierno del PP; a partir de este sábado será posible solicitar el citado título en los términos acordados con el voto a favor del PP y Vox y el voto contrario del PSOE y de los ediles de Podemos e IU.

Según el Ayuntamiento, en la fase de información pública del acuerdo plenario, el mismo no ha sido objeto de reclamaciones o sugerencias al respecto, con lo que desde este sábado se podrá solicitar en los Puntos de Atención Ciudadana de los distritos (PAC), la oficina del Prado de San Sebastián y las oficinas centrales de Tussam.

El bonobús de la tercera edad recupera así su gratuidad universal, tras aquel debate plenario en el que el Gobierno local del popular José Luis Sanz defendía que "los mayores de 65 años no tienen por qué pagar" por el transporte público; mientras los grupos de izquierda lamentaban que los usuarios de dicho título con grandes rentas tengan el mismo totalmente gratis pese al nivel de sus ingresos."Esta medida, que ya estuvo vigente entre los años 2011 y 2015, beneficiará a los más de 7.500 titulares de tarjetas que hasta la fecha abonaban distintos importes, según su nivel de renta mensual, además de aquellos otros que no obtenían su tarjeta al no ser esta gratuita (la gratuidad absoluta se ceñía a personas con ingresos mensuales de menos de 1.500 euros), estimándose una cifra total superior a los 15.000 sevillanos", destaca el Ayuntamiento.

Por otro lado, también entran en vigor, a partir de este sábado 16 de marzo, la ampliación de la aplicación de los descuentos del 20% y del 50% para las familias numerosas. En concreto, las familias numerosas, generales y especiales, así como las monomarentales y las monoparentales, según requisitos, disfrutarán de descuentos del 20% y 50%, no solo sobre el precio de la tarjeta 30 días, como hasta ahora, sino también sobre la tarjeta anual y la de estudiante, en sus dos modalidades, septiembre julio y mensual.

La última de las modificaciones es la revisión al alza el precio del billete univiaje de la Línea Especial Aeropuerto (EA), que hasta ahora tenía una tarifa de 4,00 euros, que no se modificaba desde el año 2013, y que pasa a 5,00 euros, "para adaptarlo al coste real del servicio que, como consecuencia de las distintas mejoras y la incorporación de mayores medios a la línea, ha experimentado un aumento superior al cien por ciento en dicho periodo". Se mantienen, no obstante, los precios del billete ida y vuelta y tarjeta mensual de este servicio especial."Hoy damos un paso más, recuperamos esta medida, que beneficiará a más de 7.500 personas, y cumplimos con el compromiso adquirido con los sevillanos y, por tanto, con la demanda de nuestros mayores", ha manifestado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, defendiendo que se trata de una de sus promesas electorales.