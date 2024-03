Equipo de gobierno rechaza cambio de ubicación del Dreambeach que piden vecinos y PSOE y ve una "oportunidad"

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almería ha defendido la celebración del Dreambeach 2024 como "una oportunidad más para la dinamización y proyección" para la ciudad y, ante las críticas del grupo municipal del PSOE y vecinos por la ubicación en la urbanización de El Toyo, ha trasladado que si ha sido "positivo para otros municipios, lo tiene que ser también para Almería".

La portavoz, Sacramento Sánchez, ha indicado que el Ayuntamiento "desea" que el evento "se pueda realizar con todas las garantías y sin ninguna incidencia" y ha pedido que "nos dejen seguir trabajando" porque "los funcionarios municipales están prestos y vigilantes para que todo lo que se tramite se haga conforme a la normativa aplicable".

En el pleno celebrado este lunes y en respuesta a la mocion del PSOE que insta a que se ofrezca a los promotores del festival una ubicación "fuera del ámbito de influencia de los residenciales y cualquier otro núcleo de población"; ha señalado que se enmarca en el "no permanente a cualquier iniciativa que sea buena para la ciudad de los socialistas", a los que ha reprochado que "traten de generar confusión y malestar entre la ciudadanía".

Sánchez ha subrayado en que se trata de una iniciativa "privada, negociada entre dos privados, promotores y propietarios de suelo" que estará"avalada administrativa y legalmente "con todos los informes favorables", si bien ha reiterado que la empresa que organiza el Dreambeach continúa "recabando esos permisos".

Ha dicho que el apoyo a esta iniciativa "no es solo del Ayuntamiento, sino también de la Junta y el Gobierno" ya que "supone un buen empujón en época estival a la hostelería y al comercio" al igual, según ha afirmado, que "lo supuso en su momento para la localidad de Cuevas del Almanzora."A ver si va a resultar que solo es bueno y no molesta a nadie si el alcalde del pueblo donde se celebra es del PSOE", ha remarcado.

Sánchez ha afirmado que la parcela "elegida" por el promotor para la celebración del festival "no está dentro de ningún parque natural, no está dentro de la Red Natura 2000, y no se trata de una zona de alto nivel de protección medioambiental" y ha indicado que si la tuviera, "simplemente la Urbanización del Toyo no podría existir".

La portavoz del equipo de gobierno ha apuntado en que el Ayuntamiento "velará por el cumplimiento de todas las normas" y ha expresado el "compromiso municipal de trabajar para minimizar lo máximo posible todas esas molestias, para que cuando pase la celebración de ese evento el Toyo-Retamar quede tal cual estaba antes del mismo".

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Adriana Valverde, ha expresado el "estupor" de los vecinos ante la noticia de que el macrofestival s"e va a ubicar a apenas 20 metros" de sus casas durante los días 1, 2, 3 y 4 de agosto y ha criticado que la "excusa" del PP para no apoyar la moción haya sido que el PSOE "no propone una alternativa"."Existen en Almería 543 parcelas rústicas de titularidad municipal, según datos del Catrastro, que pueden ser analizadas para su viabilidad para acoger el festival, muchas de ellas en el entorno de la parcela anunciada", ha dicho.

Valverde, quien ha ofrecido al equipo de gobierno a colaborar en la búsqueda de una nueva ubicación para el evento musical, ha afeado a la alcaldesa, María del Mar Vázquez, durante su intervención el hecho de que "nadie se haya reunido aún con los vecinos quienes, por tercera vez, han tenido que acudir al Pleno en busca de respuestas"."¿Por qué la alcaldesa sí se muestra cordial, amable y proactiva con el tema de la reserva de fauna sahariana, para trasladar a las gacelas, y en este caso ni siquiera ha convocado a los vecinos que llevan desde el 18 de diciembre esperando una reunión prometida por el concejal de Cultura?", se ha preguntado.

Por último, ha pedido al PP que "escuche a los vecinos, que se reúna con ellos y que les proporcione toda la información que demandan porque ellos son los que viven allí y ven con mucha preocupación lo que se les viene encima los primeros días de agosto a menos de 20 metros de sus casas".

BONIFICACIÓN DE IBI A HOTELES

En la sesión plenaria, se ha aprobado con voto favorable de PP, PSOE, Vox y el voto en contra de Podemos-IU-Los Verdes por Almería, la aplicación de una bonificación del 10% en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a ocho establecimientos hoteleros de la ciudad que "rompen la estacionalidad y mantienen sus puertas abiertas a lo largo de todo el año".

Esta medida responde a la aplicación de la Ordenanza, vigente desde el año 2013, con la que el Ayuntamiento colabora "en fomentar la creación del empleo y favorecer una actividad económica ligada al sector turístico, fundamental en la economía de nuestra ciudad", ha recordado la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara.

Así, y en aplicación de esta medida, ocho hoteles obtendrán en el este ejercicio de 2024 rebaja en el IBI, todos ellos cumpliendo las condiciones de la Ordenanza de permanecer abiertos los doce meses del año, siendo establecimientos catalogados como actividad de ocio y hostelería y cotizantes como instalaciones hoteleras.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU

El pleno de la Corporación ha aprobado, de forma inicial y provisionalmente, para el caso de que no se presenten alegaciones, la modificación puntual número 80 del PGOU98 en el ámbito de los artículos 5.93, 5.94, 5.95, 5.96 y 5.97 de sus normas urbanísticas.

La modificación promovida por la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene objeto es considerar como uso "compatible y subordinado" el uso de centros y servicios terciarios para las edificaciones existentes en los suelos calificados como espacios libres.

La propuesta, que ha contado con el voto favorable de Partido Popular y la abstención del resto de grupos (PSOE, Vox y Podemos-IU Los Verdes en Almería), quedará ahora sometida a información pública por el plazo de un mes, a contar desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios municipal, a fin de que cualquier persona pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones al mismo.

Durante el periodo de información pública, el documento aprobado inicialmente estará disponible en la sede electrónica así como en la página web del Ayuntamiento de Almería www.almeriaciudad.es

La ampliación de la prestación de servicios en aquellas edificaciones existentes en los suelos destinados a espacios libres permitirá"una mayor diversidad en las posibles formas del uso y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico existente, evitando su deterioro".

Amplía la justificación de esta modificación el hecho de que edificaciones adecuadamente integradas en estos espacios tampoco comportan un incremento de las superficies ocupadas y descubiertas permitidas en cada uno de los tipos de espacios libres dado que computan dentro de los límites establecidos para estos parámetros.

La modificación permitirá, entre otras, la recuperación del edificio de titularidad municipal situado junto a la desembocadura del río Andarax y el Paseo Marítimo, conocido como La Marina, pretendida su puesta en uso como elemento turístico.

La continuidad en la tramitación de esta modificación de planeamiento sigue a los informes favorables, previamente obtenidos, de la Dirección General de Aviación Civil y Ambiental Estratégico.