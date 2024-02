Erik Domínguez renuncia a su acta de concejal porque "Jaén no se merece un concejal al 99%"

El presidente del Partido Popular en la provincia de Jaén y parlamentario andaluz, Erik Domínguez, ha indicado que su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital jiennense responde a su convencimiento de que "Jaén no se merece un concejal al 99 por ciento"."Uno no puede estar en esta ciudad al 99% por ciento", ha dicho Domínguez en su intervención en el pleno donde se ha llevado en el orden del día su renuncia al acta.

Domínguez ha apuntado que desde que pasaron las elecciones generales, el pasado mes de julio, han aumentado sus responsabilidades en el Parlamento andaluz donde ha pasado de desempeñar portavocía de Agricultura a la de Presidencia, a lo que se ha sumado recientemente la presidencia del Grupo de Inteligencia Artificial. A esto, le ha añadido sus ocupaciones al frente de la dirección provincial del PP."Creo que hasta ahora le he dado a Jaén en todo lo que tenía, sin descanso, y a partir de ahora el riesgo de que en vez del 100% le pudiera dar el 99 por ciento era alto y esta ciudad no merece menos del 100%, en absoluto", ha dicho Domínguez.

Ha incidido en que con su renuncia al acta da "un paso lateral, que no atrás", porque su intención es la de seguir ayudando "todo lo que pueda" desde su posición. "Intentaré desde allí ayudar a impulsar todos los proyectos que hay para la ciudad, que no son pocos y son muy buenos, y yo creo que ahí es donde tenemos que ir remando precisamente todos juntos y no tener tantas discrepancias en algunas cosas", ha afirmado el dirigente popular.

Antes de despedirse, ha planteado "un ruego" a la Corporación."Tengan en cuenta que por encima de todo nos han votado, porque representamos a un partido político, es verdad, pero nos han votado para poner a unas personas por encima de nuestras siglas, téngan lo siempre presente, pongan a Jaén por delante" porque así"la ciudad avanzará".

También se ha dirigido a los concejales que conforman el equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) para indicarle que "a veces, para avanzar, como dice la Cábala, hay que dar un paso atrás para poder dar dos hacia adelante".

Ninguno de los portavoces de los grupos ha tomado la palabra en la despedida de Domínguez, no así el alcalde, Agustín González que ha intervenido para agradecerle el trabajo que ha relizado durante estos ocho meses en los que ha estado al frente de la Concejalía de Relaciones Institucionales.

El alcalde ha destacado la "integridad", "honestidad" y "capacidad" de quien ha dicho que "además de ser un buen político es mejor persona".

La persona llamada a sustituir a Erik Domínguez en el Ayuntamiento es Elena Araque, que ocupó el número 12 en la candidatura del PP en las últimas elecciones municipales.

Actualmente Araque es la Defensora del Jiennense y está al frente de la Oficina de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Jaén. Es graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Jaén y estudió Economía y Management en la italiana Universitá degli studi dell'Insubria. Completa su formación con cursos de igualdad, no discriminación e inserción laboral, así como de motivación, liderazgo y gestión de conflictos.