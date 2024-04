Escañuela dice que representaba al tenis en la Cabalgata, niega apropiación y alega "transparencia"

El expresidente de la Real Federación Española de Tenis José Luis Escañuela ha comparecido este miércoles como acusado ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en el marco del juicio celebrado en su contra por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida en la gestión de la Fundación del Tenis Español, con cargo a la cual habría sufragado sus compromisos como Rey Gaspar en la cabalgata hispalense de Reyes Magos, entre otros aspectos, extremo por el cual la Fiscalía reclama para él cinco años de cárcel y ocho años de inhabilitación especial, si bien él ha negado los hechos.

Durante su comparecencia, Escañuela ha respondido a su abogada defensora, Inmaculada Torres, y a la fiscal del caso, según la cual Escañuela, presidente de la Federación Española de Tenis entre 2009 y 2015; José Luis Terroba Gutiérrez por su papel de entonces vicepresidente y María Olvido Aguilera García como entonces secretaria general de la entidad; "prevaliéndose de su cargo, realizaron un uso indebido del patrimonio" de la Fundación del Tenis Español, creada por la Federación Española, obteniendo "cantidades que en modo alguno les correspondían" porque la Ley de Fundaciones determina que los cargos que ocupaban Escañuela, Terroba y Aguilera García en dicha fundación "eran gratuitos".

LA CABALGATA DE REYES

La Fiscalía, en ese sentido, expone que después de que la fundación recibiese de la Federación Española de Tenis 174.395,89 euros en 2010 y 210.766,63 euros en 2012, Escañuela acometió diversos pagos "a costa del patrimonio de la fundación sin que conste justificación alguna y sin aprobación por el patronato", figurando entre tales pagos 37.740 euros merced a un convenio firmado entre él y el Ateneo de Sevilla para actividades del cortejo real navideño, "ya que Escañuela había sido elegido como Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes".

Al hilo, figuran entre otros aspectos el pago de 12.716 euros con cargo a la fundación, por la adquisición de caramelos de la cabalgata de Reyes Magos; según la Fiscalía, toda vez que Escañuela ha defendido en su comparecencias que todos estos gastos fueron aprobados por el patronato de la fundación, conformado por entre diez y doce personas incluyendo a los acusados, especificando que el citado convenio con el Ateneo contó incluso con un informe jurídico favorable.

En ese sentido, ha encuadrado estos gastos y su participación en el cortejo real de Sevilla en "la representación del tenis español" en una fiesta mayor de una ciudad que había acogido dos copas Davis de Tenis, agregando que en aquella cabalgata participaron miembros de federaciones regionales de tenis como las de Murcia o Valencia, entre otras, así como otros representantes del mundo de dicho deporte.

LA MEDALLA DE ZOIDO

Al respecto, ha expuesto que en 2012, el entonces alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido quiso reconocerle con una de las medallas de la ciudad y él renunció a tal extremo, "porque quien había hecho todo por Sevilla era la Federación, el tenis español", con lo cual el galardón fue recogido por un representante de la federación en nombre del mundo del tenis del país. "Yo nunca consideré que el mérito fuese mío, sino que era del tenis español", ha asegurado.

Además, ha esgrimido que su participación en la cabalgata de Reyes Magos se encuadró en toda una serie de "actos sociales" desplegados entonces para difundir el tenis en Sevilla. "Llenamos la ciudad de bolas de tenis y llevamos al hospital camisetas de jugadores", ha expuesto como ejemplo, relatando a continuación que la propia Federación Española de Tenis difundió la cabalgata de Reyes de la ciudad hispalense.

La Fiscalía también le achaca 9.554 euros para sufragar su desplazamiento y el de su esposa al Open de Tenis de Australia, toda vez que según la Federación Española de Tenis, "no resulta acreditado que ese viaje se realizara en la condición de presidente de la misma, siendo factible que se tratase de un viaje privado". En cualquier caso, su esposa carecía de cargo alguno en cualquiera de las entidades y "en ningún caso deberían haberse utilizado los fondos" para sufragar su viaje, según la federación.

PAGARON LA "PARTE PRIVADA" DEL VIAJE

Pero frente a ello, Escañuela ha defendido que pesaba una "invitación" para asistir al evento y que acudió al mismo junto a su mujer "en representación del tenis español", asegurando que ambos pagaron de su bolsillo la "parte privada" del viaje.

Además, la Fiscalía expone que los tres acusados se habrían asignado una "asignación mensual", obteniendo Aguilera García, secretaria de la fundación, 15.950 euros; el vicepresidente Terroba 3.382,10 euros y el presidente Escañuela 8.317,84 euros; alegando este último que se trataba de pagos por "gastos justificados" en el ejercicio que sus cargos y que fue dinero aprobado tanto por el patronato de la fundación, como por la Federación Española de Tenis.

La Fiscalía señala igualmente 125.711 euros transferidos desde la Federación de Tenis a la fundación, fruto de un reintegro por parte de la UPO, "sin que los acusados hayan podido justificar el destino final del traspaso de estos fondos"; pero Escañuela ha manifestado que él no ordenó nada en este asunto, porque estaba "de baja por paternidad". "No sé qué hago yo aquí respecto a esto", se ha encogido de hombros, agregando que él no obtuvo "absolutamente nada" de ese dinero.

En cualquier caso, ha defendido que el Protectorado de Fundaciones no ha actuado "nada" en su contra por estos asuntos y que todas las cuentas estaban sometidas a las correspondientes auditorías, defendiendo así insistentemente su "transparencia".