Espadas señala que Moreno "no va a tener 100 días de confianza" porque "es un gobierno de continuidad"

El secretario general del PSOE-A y candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Juan Espadas, ha asegurado este miércoles que ignorará una práctica política no escrita como son los 100 días de confianza tras la toma de posesión de un gobierno.

Espadas ha afirmado que el futuro gobierno que presida Juanma Moreno "no va a tener 100 días de confianza porque es un gobierno de continuidad", por lo que ha instado al "señor Moreno a estar dando cuenta de su gestión" después de que "le hemos dado el margen de unos días de celebrar su victoria, que hemos reconocido es decisión de los andaluces", al tiempo que ha apelado a que "gobierne de manera urgente, mejor de lo que lo ha hecho". En una entrevista con EMARTV (Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía), Espadas ha sostenido que "esto ha empezado ya el lunes" para esgrimir que en el caso de su partido con la reunión de sus órganos de dirección "no hemos dejado ni pasar un día".

En esta línea argumental el líder de los socialistas andaluces ha expresado su "preocupación por un verano con incendios, que va a ser difícil", inquietud que ha apoyado en el ejemplo de "la gestión del incendio en Zamora por la Comunidad de Castilla y León" al considerar que "puede tener un referente en Andalucía" tras apuntar que en Andalucía "no se han hecho los deberes, la labor de prevención de incendios no se ha hecho en Andalucía". Además de la ausencia de los trabajos de prevención en el ámbito forestal Espadas ha sumado que "el dispositivo humano está maltratado" con el ejemplo de que se encuentran a "las puertas de San Telmo un colectivo de trabajadores del Infoca a los que no atiende".

Espadas ha señalado que otro referente hacia el que el PSOE estará vigilante será "la elaboración del Presupuesto del año que viene" tras sostener que "es urgente la partida para resolver la sanidad, la Atención Primaria", punto donde ha considerado "ver la decisión sobre los 12.000 empleados, sobre el personal sanitario si los renueva o no en otoño", por cuanto ha recordado que "igual que se despidió a 8.000" para preguntarse "qué hace con los otros 12.000" dentro de los 20.000 profesionales de refuerzo que se contrataron en Andalucía para afrontar la pandemia de coronavirus, que se hicieron con cargo a un Fondo Covid extraordinario procedente del Estado.

El secretario general del PSOE-A ha indicado que entre las prioridades en su trabajo de oposición en el Parlamento de Andalucía figurarán las políticas de juventud, por cuanto en su programa incluía una primera oportunidad laboral para los jóvenes, con la esperanza de si "el PP apoya e incorpora a su acción de gobierno", así como ha anunciado la intención de recuperar la creación de un grupo de trabajo sobre juventud tras ser rechazado en la pasada legislatura. Espadas ha reclamado una "apuesta presupuestaria" por los jóvenes al considerar que "si no, no vamos a reducir la tasa de desempleo juvenil", una aspiración que ha enmarcado en que "hay fondos europeos" para poder tener más recursos para ello.

El secretario general del PSOE-A ha rechazado, en su análisis de los resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía de este domingo, la extrapolación a unas elecciones generales al considerar que son "elecciones diferentes a las próximas municipales o generales", para apuntar entonces que "verá cómo los resultados varían sustancialmente a los que han obtenido PP o PSOE".

Espadas ha sostenido sobre la percepción de la labor del Gobierno que "la derecha no aceptó los resultados electorales y ha querido tumbar a un gobierno de coalición que ha tomado todas las medidas imaginables, hoy mismo (en referencia a la bajada del IVA de la electricidad), que son importantes para el bolsillo de los ciudadanos", por lo que ha deducido que son "medidas que toma un gobierno socialdemócrata a diferencia de un gobierno de la derecha, que dejó tirados a muchos ciudadanos". "Desvinculo una cosa de la otra", ha remachado Espadas sobre el paralelismo de las andaluzas con otras elecciones.