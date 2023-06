Espadas pide a Moreno que "deje reposar" la ley de regadíos de Doñana hasta septiembre

El líder socialista, Juan Espadas, ha solicitado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que paralice, "deje reposar", la proposición de ley de nuevos regadíos en el Condado, cercanos al parque de Doñana. Durante el debate de política general, el socialista ha hecho en público la oferta que quería transmitirle a Moreno en una reunión entre ambos. El argumento de Espadas es que es posible hablar sobre nuevas hectáreas de regadío en el seno de la comisión de seguimiento del llamado Plan de la Corona Norte Forestal de Doñana, pero hay que garantizarles agua en superficie de modo real, algo que no podrá ocurrir hasta 2027.

La razón de esa espera es que los trasvases de agua que recibirán los regadíos legales del Condado no pueden servir para dar agua a terrenos que no tienen concesiones hídricas en estos momentos. Lo que Espadas ha propuesto es que se paralice la tramitación de la ley que promueven PP y Vox, se aborde en la comisión de seguimiento y, de acuerdo con el Gobierno central, se busquen alternativas de agua en superficie.

Juanma Moreno no se ha sentido aludido por esa propuesta, y ha instado a Espadas a que se reúna con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. "No tengo ningún problema por tomarme un café con usted y que me lo diga al oído, es que lo que sospechamos es de su interés electoral", ha contestado Moreno, quien ha subrayado que sí está dispuesto a reunirse con el líder socialista.

Hace un día, el presidente envió una carta a Espadas en la que rechazó mantener esa reunión, con el argumento de que el lugar para llevar ideas es la comisión donde se discute el proyecto de ley.

Durante su intervención, el socialista retó a Juanma Moreno a rechazar los acuerdos que están alcanzando en otras comunidades autónomas el PP y Vox que "diluyen" el concepto de "violencia de género". Espadas ha reprochado a Moreno que llegó a la Presidencia de la Junta en enero de 2019 "a hombros de un acuerdo con la ultraderecha -en referencia a Vox- que escondía la violencia machista y la diluía en la intrafamiliar", así como le ha afeado que en su intervención en la sesión matinal de este debate, "como líder político en España y en su partido", no haya "dejado claro su rechazo, claro y contundente, a los acuerdos que se están firmando" entre PP y Vox "para diluir la violencia de género" a favor del referido concepto de "violencia intrafamiliar".

Al hilo, el dirigente socialista ha emplazado también al presidente andaluz a aclarar "por qué aún sigue manteniendo ese teléfono de violencia intrafamiliar" que activó la Junta en la pasada legislatura de acuerdo con Vox "al que no llama nadie" en Andalucía, y "por qué ha reducido" o "retirado las ayudas contra la violencia de género a las universidades andaluzas". Espadas ha aseverado que la tribuna del Pleno del Parlamento es "un lugar magnífico" para que Moreno "diga hoy que rechaza a los líderes de su partido que están acordando" ese tipo de cuestiones "en toda España".