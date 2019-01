Javier Ortega Smith: “Establecer cuotas en la empresa es una ofensa a la mujer”

–Tras el inesperado éxito de Vox en las autonómicas del 2-D, ¿tienen ya candidatos para disputar las municipales de 2019?

–Los candidatos tienen que ser los mejores. No tenemos ninguna prisa ni para buscar candidatos a los ayuntamientos ni para las listas al Congreso de los Diputados. Cuando llegue el momento haremos todo el procedimiento interno de selección de los mejores.

–¿Tienen capacidad para presentar aspirantes en toda España?

–No estaremos en todos los ayuntamientos pero sí podemos decir que Vox se va a presentar en toda España, especialmente en los municipios con una mayor población. Presentaremos candidaturas en todos los sitios donde tenemos equipos locales.

–Justo al día siguiente de la jornada electoral andaluza, se activó una marcha “antifascista” en varias ciudades andaluzas. ¿Qué piensa de esta movilización?

–El hecho de que por amar a España nos llamen fachas o por querer una seguridad en nuestras fronteras nos llamen fascistas o por desear la igualdad real nos llamen machistas no son más que etiquetas que nos quieren poner algunos y que, cada vez, tienen menos efecto como habrán comprobado en las urnas. Y como van a comprobar dentro de poco en las elecciones generales... Son etiquetas falsas que quieren ponernos algunos políticos y medios para que nuestro mensaje no llegue a la población. Sin embargo, está llegando y los españoles saben que cuando defendemos nuestras fronteras es porque queremos proteger a los nuestros. Cuando decimos que amamos España, no somos fascistas: defendemos que una España unida es mucho mas fuerte. Hay un discurso falso que pretende que no se escuche la realidad de quienes somos y qué representamos.

–Su postura frente a una lacra tan alarmante como la violencia de género está siendo muy polémica. Con un discurso aparentemente machista...

–Nosotros no somos machistas: valoramos tanto a la mujer que queremos protegerla de verdad. En nuestro partido hay muchas mujeres, candidatas y dirigentes en las distintas provincias. Éste es un partido con muchas mujeres pero no porque hayamos designado una cuota sino porque, como son las mejores, los afiliados las han elegido a ellas. Nuestra defensa de la mujer es real y no una demagogia política. Queremos proteger a la mujer con una ley de violencia intrafamiliar y queremos llegar a la igualdad real entre hombres y mujeres. La mayoría de las leyes no permiten ninguna discriminación. Si hay un caso probado por razón de sexo, religiosa u origen, debemos combatirlo. Establecer cuotas en las empresas y en los partidos es un desprecio hacia la mujer porque se le está diciendo que por sí misma no puede llegar a esos puestos. Están perfectamente preparadas y pueden competir con el hombre. La ley debe proteger la igualdad de oportunidades y no de resultados.

–Otra de las medidas que han suscitado un importante revuelo ciudadano es la supresión de Canal Sur. ¿Mantienen su propuesta?

–Creemos que es una televisión ineficiente desde el punto de vista económico y que ha sido utilizada como un arma de propaganda del partido socialista durante 36 años. Nosotros decimos que las televisiones autonómicas no son necesarias y, puesto que el Estatuto andaluz no permite su supresión si no hay una mayoría para la reforma, nosotros vamos a proponer su reducción en su expresión cerrando uno de los dos canales para algunos contenidos informativos, culturales, despolitizando la cadena totalmente y dejando una plantilla mínima de profesionales que permita salir adelante. Tengamos en cuenta que el ámbito de la pluralidad informativa es amplísima en Andalucía. Preferimos dedicar esos recursos a otros ámbitos: los andaluces preferirán no tener listas de espera en los hospitales, contar con una mejor seguridad en los barrios y mejores comunicaciones, antes que tener televisión.

–Sus planteamientos sobre la inmigración son muy controvertidos. ¿No es un retroceso levantar un muro en Ceuta y Melilla?

–Las fronteras están para ser respetadas igual que las puertas y ventanas de una casa. Si esa frontera es ineficaz, hay que cambiarla. Si alguien tiene una finca o chalet y le están permanentemente entrando, refuerza la valla. Nuestra política de fronteras es que queremos para España lo mismo que Pablo Iglesias ha puesto en su casoplón: vallas altas, cámaras de seguridad y la guardia civil protegiéndolo…

–El problema de España, y de toda Europa, es realmente preocupante...

–Llevando la reflexión a la nación, lo que queremos es fronteras segura. Si la valla actual de Ceuta y Melilla no da resultado, proponemos construir un muro de hormigón lo suficientemente alto (sin concertinas para que no se tenga que cortar nadie) para que no pueda ser escalado se respete. Las fronteras están para respetarse y el que quiera que entre por la puerta con los trámites legales, de acuerdo con la ley dentro de los cupos legales y las posibilidades reales que tengamos. Porque aquí en España no cabe toda África, toda Asia y todo el planeta. Caben los que caben y siempre que tengan posibilidad de trabajar dignamente y no a vagar por nuestras calles porque no seamos capaces de darles una oportunidad. Creemos en la inmigración pero en una inmigración posible, integrable y legal.

–Una de las propuestas del PP andaluz es recuperar la gestión de Sierra Nevada. ¿Están de acuerdo con esta medida?

–Nosotros creemos que es un error que las comunidades autónomas tengan competencias sobre los parques. Debería haber sólo una competencia nacional. Sierra Nevada ha sido un monopolio de la Junta de Andalucía que debe ser revisado porque sospechamos que puede haber ocurrido como en otros organismos de la Junta donde se ha primado el enchufe, los amiguismos o el dinero público. Por tanto, dentro de la política que vamos a defender de revisión completa de todos los organismos se solicitará la de Sierra Nevada. Sobre quien la debe gestionar ... nosotros preferiríamos que lo haga el Ministerio de Medio Ambiente de ámbito nacional. Como esto todavía no es posible lo que decimos es que, si la competencia es de la Junta no tenemos inconveniente en que lo haga pero bajo criterios de absoluta austeridad y eficiencia en la gestión.

–El PP también desea recuperar la Alhambra...

–En el caso de la Alhambra, es lo mismo. Insisto en que Vox es un partido de ámbito nacional todos los monumentos son nacionales y deberían estar bajo la gestión exclusiva del Ministerio de Cultura o correspondiente. Se ha extendido que si una catedral o castillo está dentro de un territorio tiene un sentimiento de pertenencia. Nosotros decimos que no es un tema de quien esta físicamente en cada lado, los barceloneses deben sentir tan propia la Alhambra como los granadinos la Sagrada Familia. Todos pertenecen al patrimonio histórico, deben conservarse con recursos económicos nacionales, deben gestionarse desde política nacional de cultura y patrimonio histórico y su disponibilidad debe ser para el conjunto de españoles sin andar poniendo fronteras o diciendo que la Alhambra es nuestra y la gestionamos nosotros.

–Han participado ustedes en un polémico acto como es la Toma de Granada. ¿Qué opinan de quienes desean suprimirlo?

–Hemos venido a dar muestra de nuestra gratitud a quienes nos precedieron en la historia con la reconquista que recuperó las libertades, la tradición, la soberanía de España y consolidó el primer estado moderno. A quienes pretenden hacer polémico, agresivo, insultante y sectario los acontecimientos de nuestra historia y nuestra vida diaria les decimos con firmeza que los españoles no vamos a aceptar que se nos prohíba recordar los hechos que nos hacen grandes como nación y por tanto seguiremos haciéndolo. Desde aquí, felicito a la Legión, a las autoridades que lo han organizado y a los granadinos y visitantes que vienen a celebrar con alegría un acto tan importante.