Estudio sobre litoral de Rincón concluye que riesgo de tsunamis es "muy bajo", con una ola máxima de seis metros

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Seguridad y Emergencias, ha promovido un estudio práctico en el litoral de Rincón de la Victoria (Málaga) sobre los riesgos de tsunamis, que ha arrojado que se trata de riesgos "muy bajos", con una ola máxima de seis metros de altura.

No obstante, sí se advierte de que, en caso de producirse, "llegaría muy pronto a la costa, ya que apenas tardaría entre 10 y 30 minutos", por lo que "habría que actuar de manera muy eficaz".

Este trabajo es la continuación de un seminario de formación sobre 'Alerta contra tsunamis en la costa de Málaga' organizado el año pasado por la institución provincial.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado este lunes los resultados del estudio centrado en la franja costera de todo el término municipal de Rincón de la Victoria, que se ve reflejado en una exposición informativa en el patio central del Ayuntamiento en la que se sintetizan en gráficos las posibles zonas afectadas.

Salado ha incidido en que lo primero es "tranquilizar a la ciudadanía, porque los riesgos de maremoto son muy remotos", y ha explicado que el seminario realizado por la Delegación de Seguridad y Emergencias y el estudio del caso de Rincón de la Victoria tienen por objeto difundir el decreto 127/2023 de la Junta de Andalucía sobre el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía.

Ese decreto obliga a que los 14 municipios costeros de la provincia elaboren un plan de prevención e intervención ante tsunamis para proteger a la población y reducir los daños.

Salado ha explicado que, con los datos existentes, en la Bahía de Cádiz y en el Algarve portugués, por ejemplo, hay evidencias de que se han producido cinco tsunamis en los últimos 7.000 años, pero en nuestro litoral no hay ninguno documentado."Eso no quita que debamos estar preparados porque, efectivamente, alguna posibilidad existe, si bien en nuestra zona no serían tan graves ni tan dañinos como en el Atlántico andaluz", ha añadido.

ESTUDIO EN RINCÓN DE LA VICTORIA

El estudio realizado en Rincón de la Victoria concreta los posibles daños que podrían producirse, los escenarios más desfavorables e identifica las zonas inundables, los puntos de encuentro y las vías de evacuación.

Para ello, el término municipal de Rincón se ha dividido en cuatro zonas: La Cala, el centro de Rincón, Torre de Benagalbón y Los Rubios. Y se han estudiado los núcleos poblacionales más próximos a la franja costera, analizando las edificaciones vulnerables y las zonas más inundables, y con toda esta información se ha obtenido el nivel de riesgo en cada playa."En el peor de los escenarios contemplados --ha apuntado Salado--, se estima que la ola más alta alcanzaría los seis metros, pero sólo afectaría a la arena de la playa (lo que se conoce como 'arena seca') y sólo podría provocar algún daño menor en el pavimento del paseo marítimo. Además, el riesgo de inundación costera es muy bajo en las cuatro zonas".

Con estos datos del estudio promovido por la Diputación, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria está redactando un plan municipal de información, previsión, alerta y actuación ante maremotos, que deberá integrarse en el Plan de Emergencia Municipal."Se trata de coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo para actuar con celeridad y establecer los mecanismos de comunicación para facilitar la autoprotección ciudadana a través de la alerta temprana y prestar apoyo y auxilio a la población. Para ello es necesario detallar con claridad el sistema de alerta y los planes de evacuación, así como cuestiones específicas como las necesidades de las personas mayores o con diversidad funcional", ha concluido Salado.