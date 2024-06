Exrepresentantes de Cadus piden la dimisión de Castro por el desalojo "forzoso" de la acampada pro Palestina

Exrepresentantes de estudiantes de la Universidad de Sevilla de distintas generaciones, que abarcan desde la década de los 80 hasta la pasada década de 2010, han pedido la dimisión del rector de la US, Miguel Ángel Castro, por llevar a cabo "un desalojo forzoso" de la acampada pro-Palestina que un grupo de estudiantes realizó"de forma pacífica" en el Decanato de Filología, durante la madrugada del pasado martes.

Según han explicado a través de un manifiesto, los exrepresentantes de Cadus condenan "firmemente esta agresión hacia las compañeras y compañeros de la Acampada" y repudian "la connivencia del equipo rectoral con la entrada de las fuerzas y cuerpos de seguridad en dependencias de la Universidad de Sevilla".

La actuación policial en cuestión se saldó con la disolución de la acampada en las dependencias del Decanato de la Facultad de Filología, señalando el colectivo de estudiantes que al menos uno de ellos habría resultado herido leve como consecuencia de la acción policial.

En este sentido, han explicado que "este desalojo violento es un auténtico despropósito y una vergüenza para la comunidad universitaria y para toda la sociedad en su conjunto". "La Acampada pro-Palestina ha mostrado en todo momento una actitud pacífica a la par que reivindicativa que nada justifica esta agresión", han añadido.

Asimismo, han asegurado que "ver a los antidisturbios desalojar con violencia a las compañeras de la acampada en dependencias universitarias no hace sino recordarnos a épocas pasadas en las que no había libertad de expresión y reunión, y el estudiantado tenía que reunirse en la clandestinidad y luchar constantemente contra las fuerzas del orden". "Por desgracia, el rector de la Universidad de Sevilla parece empeñado en retrotraernos a esa época"."Las personas firmantes de este manifiesto han participado y promovido numerosas protestas que han tenido lugar en el seno de la Universidad, sin haber sufrido nunca un ataque como el padecido por las compañeras de la Acampada", quienes, a su modo de ver, "no hacen más que defender la legitimidad del estado Palestino y mostrar su solidaridad ante el genocidio que está cometiendo Israel contra su población a los ojos del mundo y con la vergonzosa inacción de los poderes públicos", han dicho.

Para los exrepresentantes de Cadus, la Universidad Pública "debe ser punta de lanza en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, además de un modelo a seguir en convivencia y respeto". Por ello, han apuntado que "permitir la entrada de los antidisturbios en una Facultad va en contra de estos principios y no es más que una muestra de la debilidad moral de quien dirige la Universidad de Sevilla".

En conjunto, egresadas y egresados de la Universidad de Sevilla y ex representantes del Cadus han reiterado su apoyo a las compañeras de la Acampada pro-Palestina y al colectivo PalestinUS en su objetivo de "demostrar al mundo que estamos en contra del genocidio que Israel está perpetrando en territorio palestino".

Entre los firmantes se encuentran políticos como Antonio Maillo, delegado de Caduz entre 1987 y 1988 o Luis Pizarro, quien fuese representante de los alumnos entre 1984 y 1986.