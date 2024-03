FAMPA avisa de "movilizaciones" si el Ayuntamiento no revierte los "recortes" en los colegios públicos

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Sevilla ha alertado este lunes de que planteará movilizaciones si el Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, no revierte los "recortes" en sus inversiones y servicios en los colegios públicos de la ciudad, para los cuales el primer edil anunciaba recientemente 36 nuevas contrataciones de seis meses prorrogables, así como una campaña permanente de pintura; si bien las familias avisan de que no hay presupuestos ni planes más allá de los repintados.

La entidad expone en un comunicado que el pasado jueves celebró una reunión con la edil popular de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, así como con el representante del área de Edificios Municipales; junto con representantes de los sindicatos CCOO, CSIF, USO, Plataforma y SEM.

Tras ello, la plataforma de las AMPA hispalenses avisa de "recortes en los servicios públicos dependientes del Ayuntamiento, no sólo desde ahora, sino desde hace años"; como "los peones del Ayuntamiento que debían haberse incorporado en diciembre y que aún no han llegado a los colegios" o vacantes sin cubrir."Pese a las promesas que hicieron en pasadas reuniones, no hay ningún compromiso sobre la mesa", denuncia Rocío Bejínez, de FAMPA Sevilla. En la reunión, comenta la federación, el Ayuntamiento "sólo ha anunciado que se van a pintar los colegios, pero nada más".

Fampa ha alertado además de que frente a las promesas del primer edil, "no hay ni presupuestos ni planes para la mejora de los colegios que son de titularidad pública". "Las familias vamos a movilizarnos y llegar hasta donde haga falta para obligar al Ayuntamiento a que cuide de sus servicios públicos", concluye Bejínez.