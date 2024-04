Facua denuncia a la promotora de AC/DC por "prácticas abusivas" como cobrar 20 euros por "gastos de gestión"

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation, promotora de los conciertos de AC/DC que se celebrarán los días 31 de mayo y 1 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, por imponer durante el proceso de compra de entradas unos "gastos de gestión" de hasta 20 euros y un importe extra en concepto de "Platinum" que varía en función la oferta y la demanda. La denuncia se ha presentado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La asociación precisa que según indica Live Nation en su página web, el concepto "Platinum" son las entradas más solicitadas de un evento y se ponen a la venta en modalidad de precio dinámico, ajustado en función de la oferta y la demanda del evento. Además, aclara que "estas entradas no incluyen ningún servicio o producto adicional como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

La asociación entiende que la promotora incurre en una "práctica abusiva al imponer un precio u otro a las entradas en función de la oferta y la demanda, generándose de este modo una sensación de inseguridad entre los consumidores".

Asimismo, se están aplicando a los usuarios unos "gastos de gestión" de entre 14 y 20 euros por entrada que son parte de los costes operativos de la propia actividad empresarial. La mercantil impone "un cargo adicional no por un servicio prestado o solicitado por el cliente, sino por el simple hecho de cumplir una obligación legal propia que le corresponde por ser el organizador del evento"."Es inherente a toda actividad empresarial repercutir en todo o en parte los costes del servicio que presta, pero imputándolos al precio final del producto o servicio, pero no se puede repercutir parte de estos costes operacionales mediante cargos administrativos" incluidos en condiciones generales de la contratación accesorias, ya que se trataría de una cláusula abusiva por falta de reciprocidad al no corresponder el pago con servicios de los que se beneficia el cliente.

Por ello, Facua ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que inste a Live Nation España a eliminar de las entradas los cargos que cobra tanto por "gastos de gestión" como en concepto "Premium", y que devuelva los referidos importes a los consumidores que ya han adquirido las entradas para los dos conciertos de dará AC/DC en Sevilla.