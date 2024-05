Facua critica la "falta de respuesta" de la Junta a su denuncia por los cobros adicionales en entradas de AC/DC

Facua Consumidores en Acción ha criticado este miércoles que la Administración aún no haya respondido a su denuncia contra Live Nation España SAU, promotora de los conciertos de AC/DC en Sevilla, por supuestos "gastos de gestión" de hasta 20 euros en las entradas y un importe extra en concepto de "Platinum" que varía en función la oferta y la demanda.

La denuncia fue presentada en el mes de marzo ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que "respondió entonces indicando que derivaba el asunto a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, ya que declaró no tener competencias en el asunto"; trasladando la Junta que los hechos denunciados iban a "ser investigados"."Desde entonces, sin embargo, no se ha recibido ninguna otra comunicación por parte de la administración andaluza en la que se dé a conocer qué actuaciones ha llevado a cabo, o si las investigaciones han terminado en la apertura de un expediente sancionador y la correspondiente imposición de alguna sanción", indica Facua, señalando que los "gastos de gestión" de entre 14 y 20 euros por entrada "son parte de los costes operativos de la propia actividad empresarial"."Es inherente a toda actividad empresarial repercutir en todo o en parte los costes del servicio que presta, pero imputándolos al precio final del producto o servicio. No se puede repercutir parte de estos costes operacionales mediante cargos administrativos incluidos en condiciones generales de la contratación accesorias, ya que se trataría de una cláusula abusiva por falta de reciprocidad al no corresponder el pago con servicios de los que se beneficia el cliente·", señala Facua, invocando el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.