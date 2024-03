Fernández ve "irónico" que el PP pida celeridad en el espigón de Playa Granada, en fase de licitación

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que la construcción del espigón de Playa Granada ya está en fase de licitación, cumpliéndose el próximo 19 de marzo el plazo para la presentación de ofertas, en una visita a las obras de emergencias en el litoral de Motril tras el último temporal, en la que ha calificado de "irónico por no decir satírico" que el PP pida celeridad en proyectos como este que, ha agregado, "estaban en un cajón" cuando gobernaba esta formación.

En declaraciones a los periodistas en Motril, Pedro Fernández ha detallado que el proyecto cuenta con una inversión prevista de en torno a 7,5 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, mostrándose confiado en que "muy pronto esté ejecutada esa obra que permita resguardar totalmente esta playa de los temporales", salvo que estos sean "de extrema gravedad"."Va a permitir mantener esa actividad vinculada al turismo desde aquí, desde Motril, desde la costa de Granada, con muchísima mayor seguridad y con esa garantía de preservación", siendo el tiempo de tramitación del proyecto "absolutamente necesario para el buen análisis y estudio de una infraestructura que tiene carácter" de permanencia y que, por lo tanto, "no era fácil determinar con unos estudios de los movimientos y oscilaciones de las mareas que eran fundamentales".

Fernández ha subrayado en este contexto "el compromiso que ha asumido el Gobierno de España desde el año 2018, con Pedro Sánchez a la cabeza", lo que se puede comprobar, ha proseguido, en este proyecto y los de "los sucesivos espigones que lo van a ser, también, de todo el frente litoral de la costa de Granada.

Tras pedir el diputado del PP Carlos Rojas celeridad para la construcción del espigón de Playa Granada, el delegado le ha respondido que "ojalá" se hubiera realizado "el trabajo que les correspondía en su momento, en su tiempo, cuando él, además, era responsable como alcalde" de Motril y gobernaba su partido en España."Lo digo porque hay infraestructuras, como son también en el caso de la presa de Rules, que estaban absolutamente abandonadas, que estaban en un cajón", y que nunca tuvieron "el más mínimo interés" de los gobiernos del PP a fin "de avanzar en las mismas". Así las cosas, la "crítica soterrada" de esta formación en esta fase es para Fernández "un poco irónico por no decir satírico".

El teniente de alcalde de Playas de Motril, José Peña (PP), ha realizado también una visita a las playas de Poniente y Granada, donde se están realizando las obras de emergencia, por parte del Servicio Provincial de Costas, con el trasvase de arena para paliar los daños provocados tras los últimos temporales.

Durante la visita, el responsable de Playas destacó, según ha informado por su parte el Ayuntamiento de Motril en una nota, la importancia de mitigar estos daños, particularmente en la franja de Playa Granada, donde estos días se están realizando movimientos de arena desde la de Poniente "para poder tener una óptima imagen de nuestras playas de cara a la Semana Santa".

Peña ha asegurado que el Ayuntamiento "estará muy alerta de estos movimientos de tierra para garantizar que las actuaciones de emergencia no afecten de manera negativa a la playa de Poniente". "No estamos contentos porque es evidente que a nadie le gusta ver camiones en las playas, año tras año, por la falta de una infraestructura tan básica como es un espigón", ha señalado el edil, quien ha pedido "celeridad" al Gobierno central para que sea "una realidad pronto y no tengamos que repetir estas imágenes de nuevo".