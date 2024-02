Fernández-Pacheco dice que a Junta le preocupa el tren a Marbella pero pide a Gobierno asumir responsabilidades

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que a la Junta le preocupa el tren a Marbella (Málaga), ya que "nadie entiende que no tenga conexión ferroviaria"; pero ha instado al Gobierno central a asumir sus responsabilidades y destinar los recursos que "Andalucía se merece"."A la Junta de Andalucía le preocupa el tren a Marbella, es una gran ciudad con un enorme potencial que nadie entiende que no tenga conexión ferroviaria; le preocupa el tren a Huelva, le preocupa el tren a Almería, le preocupa las cada vez más deficientes conexiones de Andalucía con el resto de España y no por eso tenemos que hacernos cargo del gasto", ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Al respecto, ha dicho, "se imaginan que yo dijera si tanto le preocupa al señor Juan Espadas la sanidad, la educación o los servicios sociales de Andalucía que las asuma el Gobierno de España. Sería igual de absurdo".

Por eso, Fernández-Pacheco ha considerado que "lo que tiene que hacer el Gobierno de España es cumplir con su responsabilidad y destinar los recursos que Andalucía se merece y eso es lo que no está haciendo".

Además, ha señalado que el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha realizado varias declaraciones respecto a esta infraestructura y las competencias al respecto, "debería actuar como subdelegado y no como vocero de consignas políticas que además de absurdas no le llevan a ningún sitio".