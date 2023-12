Fernández-Pacheco valora la petición de agua para la estación de Sierra Nevada como "perfectamente sostenible"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado este miércoles que la nueva concesión tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para el funcionamiento de los cañones de producción de nieve de la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada, es "perfectamente sostenible" en tanto es agua que "cuando llega el deshielo vuelve al cauce de los ríos"."No sale del círculo" que marca el propio ciclo del agua que gestiona la CHG, ha indicado Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Andalucía, a preguntas de los periodistas acerca de esta solicitud de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación invernal ubicada en Monachil, en el área metropolitana granadina."No es más agua para consumo humano" ni "para regar absolutamente nada" y no se le quita "al ecosistema en absoluto", ha indicado el consejero de Sostenibilidad, que ha incidido en cualquier caso que "el mayor riesgo que tiene Sierra Nevada" y Cetursa, como todas las comarcas o zonas de Andalucía, "es la sequía y el cambio climático"."Nosotros podemos tener toda la concesión de agua del mundo para inyectarle a los cañones de nieve artificial que, si hay once o doce grados" de temperatura "en la estación de esquí, no sirve absolutamente de nada, porque conforme salga la nieve se va a acabar derritiendo", ha agregado Fernández-Pacheco.

Ello "preocupa" al Gobierno andaluz en tanto la estación de esquí"forma parte del aporte principal al Producto Interior Bruto no sólo de Granada sino de toda Andalucía", por lo que la Junta quiere que Sierra Nevada "siga siendo esa magnífica estación de esquí" del sur de Europa.

En este contexto, esa propuesta de mayor concesión de agua será analizada por la CHG, ha explicado el consejero portavoz, destacando que "contará con todos los parabienes ambientales en el caso de otorgarse".

Este pasado lunes, la secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso por Granada, Martina Velarde, informó, en relación con una pregunta que formuló al Gobierno de España acerca de las medidas que está tomando para investigar la presunta sustracción de agua en la cabecera del río Dílar, de que "en este momento Cetursa, la empresa que explota Sierra Nevada, está tramitando una nueva concesión que, por el momento, no se ha producido".