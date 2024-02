Fernández prioriza ir juntos a Fitur y plantea que empresarios lideren ese modelo "para no visualizar un pulso"

El presidente de la Diputación asegura "estar dispuesto a echarse a un lado si fuera preciso"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha referido este martes a la polémica surgida entre la capital y la provincia a cuenta del modelo que se ha seguido en la pasada Feria internacional del Turismo de Madrid (Fitur), en la que el Ayuntamiento de Sevilla acudió con stand propio. Para el mandatario provincial, la prioridad es ir juntos a esta importante cita del sector, y ha ofrecido que los empresarios "lideren ese modelo común para no visualizar un pulso entre ambas administraciones". "Si hace falta, me echo a un lado".

Así lo ha expresado durante un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía, en la sede de la Fundación Cajasol, que ha contado con una nutrida presencia de cargos públicos y políticos, entre ellos, precisamente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, y los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Sevilla, Carlos Aristu y Juan Bautista Ginés, junto a alcaldes y diputados provinciales y autonómicos, y el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, formación política de la que Fernández es secretario provincial."Soy un convencido del modelo común de turismo. El 18% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia es turismo. Los que saben de esto nos están diciendo que el turismo tradicional se acabó.: salir a dar una vuelta muy temprano por la ciudad y volver por la noche con los pies destrozados al hotel", ha asegurado. "La gente necesita movimiento y aventuras. Quiere ver una ciudad monumental como Sevilla, pero también salir a la provincia y hacer turismo ornitológico o una ruta por algunos de los territorios de la Sierra Morena o del Corredor de la Plata, o quiere ir a Écija y a Osuna dos otres días".

El presidente de la Diputación ha insistido en esa idea: "El visitante quiere alargar su estancia porque Sevilla, desde esa globalidad cautiva: así es como entiendo yo el turismo y así se lo hice ver al alcalde de Sevilla". "Si no lo tengo que liderar yo para no visualizar que esto va de un pulso entre instituciones, que lo lideren los empresarios. Yo me echo al lado", ha añadido."Fue un poco raro entrar en Andalucía --en el pabellón 5 de Ifema-- y no ver la capital dentro. Se dan las circunstancias para que Sevilla y la provincia puedan ir juntas, sabiendo quién dirige, sabiendo quién es el motor, sabiendo dónde está la base turística de Sevilla, que es innegable, pero sin minusvalorar y sin menospreciar todo el valor añadido que le aporta la provincia".

En opinión de Fernández, "ya no solo hablamos de turismo internacional, sino del sevillano de la capital que sale los fines de semana a la provincia y del resto de Andalucía que viene a Sevilla, que posiblemente ya conozca la capital y que, de alguna manera, quiere conocer también la provincia"."A Fitur debemos acudir con un modelo y producto de calidad. Esto va de competir. Tú vienes a mi stand y yo voy al tuyo, pero allí vamos a competir. Esto del turismo va de que te elijan a ti y no a otro", ha abundado. "Es verdad que es una competencia agradable, es una competencia simpática, pero es una competencia, a fin de cuentas", ha concluido.