Fernando García Pierres repasa la "historia del presente" entre 2000 y 2023 con una 'Diario de un descontento'

Fernando García Pierres realiza un repaso desde una perspectiva personal a la "historia presente" desde el año 2000 hasta el 2023 en 'Diario de un descontento', una obra en la que durante tres años ha recopilado textos, pensamientos y palabras en diarios, con archivos casi desde el 2001 que le han servido "como fuente de información para redactar toda la obra".

En una nota, la editorial Círculo Rojo apunta que en 'Diario de un descontento' hay "varios factores a destacar" que están estructurados en la introducción del libro, en cinco etapas."Fernando García Pierres expone la idea de que vivimos en un momento descontento creciente en el que están sucediendo muchos cambios y las generaciones nacidas durante la democracia tienen un papel importante al haberse movilizado ante diversas injusticias", ha trasladado el sello de autoedición.

El autor también destaca que, en esta época de cambios, la sociedad vive "en un ciclo muy inestable en el cual hay una parte que defiende la justicia social y la colaboración frente a otra que defiende la libertad y la competencia".'Diario de un descontento' va dirigido a todos los públicos, pero hay un especial interés en que "lo lean los jóvenes, para que entiendan la importancia de su papel en el mundo y dejen de vivir dentro de una pantalla para salir a la realidad y enfrentarse a ella".

El libro está dedicado a dos personas muy importantes para el autor que murieron durante la pandemia y fueron fuente de inspiración. Un libro cargado de reflexiones de todo tipo: social, políticas, antropológicas, sociológica o psicológicas que "marcará un antes y un después en la perspectiva a través de la cual la población entiende la historia".

El diario comienza en el año 2000, cuando el euro empezaba a balbucear y las inversiones financieras e inmobiliarias iban viento en popa. Termina cuando la ONU declara el fin de la emergencia sanitaria global en mayo de 2023. A principios del siglo XXI, la situación se malogró tras la aparición del terrorismo yihadista y la crisis financiera e inmobiliaria de 2008.

El despertar del 15M, las mareas sociales y la crisis política e institucional en la España de 2014, desembocan en un nuevo ciclo político en 2015. "Un momento de efervescencia política que coincide con movimientos sociales internacionales como el Brexit, el Me Too, los chalecos amarillos, el Black Lives Matter, el Fridays for Future, culminando en 2020 con un colapso sanitario debido a la aparición del coronavirus".

Las características de estos movimientos sociales sugieren, según el autor, que "podríamos estar ante una encrucijada histórica en la que se dirimen opciones políticas diferentes para dar solución al problema de la justicia social, la justicia climática y la justicia de género"."La polarización política, la evisceración en las redes sociales y la guerra de Ucrania agrava la situación en un mundo dominado por la desinformación, por la desigualdad, el conflicto social, el paternalismo y la violencia. Lo que no cabe duda es de que estamos ante una etapa de la historia en la que parece que nos jugamos todo y que a nadie deja indiferente", sostiene.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Filosofía) por la Universidad Complutense de Madrid en 1985, Fernando García Pierres ha ejercido como profesor de Ciencias Sociales en diversos institutos de enseñanza media.

Nació en Segovia, ha vivido en Vallecas toda su vida, donde experimentó"las dificultades y la intensidad de la vida en un barrio periférico de la gran ciudad". Participó en el nacimiento del movimiento juvenil de los años setenta, se interesó por la cultura y la educación y, finalmente, acabó ejerciendo como profesor de Secundaria durante casi tres décadas. Sus pasiones son la lectura, la escritura y la horticultura.