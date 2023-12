Ferrocarril, programa FEGA y Guadalmedina y Alameda peatonal, centran el último pleno del año del Ayuntamiento

El impulso del ferrocarril (Con Málaga), la necesidad de respuesta "inmediata" por parte del Gobierno central sobre el programa FEGA (PP); el Guadalmedina y la Alameda peatonal (PSOE) y el apoyo a una colección privada de arte (Vox), centrarán los temas del último pleno del año en el Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este jueves.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha detallado la moción urgente del PP en la que instan al Gobierno central a que "ofrezca información clara e inmediata acerca de las medidas planteadas en este periodo transitorio entre el FEGA y el Programa Básico de Asistencia, así como de la fecha prevista para el inicio del nuevo modelo de trabajo".

También piden que se concreten "líneas de financiación a las comunidades para que éstas apoyen a los ayuntamientos en el desarrollo de medidas de garantía alimentaria, atendiendo a la realidad de cada ciudad y evitando que los ayuntamientos sufraguen a pleno pulmón repartos de alimentos para tapar los incumplimientos del Ejecutivo central en cuanto a tiempos de reparto y tipo de alimentos incluidos en los mismos".

De la Torre ha destacado la gestión y "esfuerzos" del Ayuntamiento para coordinarse con las entidades de reparto y ha insistido en pedir al Gobierno "información, claridad, transparencia, rapidez y coordinación". "La moción responde a la inquietud de las entidades de reparto, cuyo trabajo queremos agradecer y destacar la importancia que tiene", ha dicho.

Precisamente, esta moción del PP ha sido criticada por PSOE y Con Málaga. Así, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha detallado que sobre ese tema "había una moción institucional, donde todos los grupos estábamos a favor y habíamos trabajado con entidades y asociaciones que trabajan en el reparto de alimentos; el PP ha querido buscar la confrontación".

Ha advertido de que es "una moción ultra que ha presentado el PP para confrontar con el Ejecutivo central", que "tiene también la firma Francisco de la Torre".

También desde Con Málaga, el viceportavoz, Nicolás Sguiglia, ha explicado que se trabajaba en una moción institucional, que "entendíamos era la senda correcta", que "es además lo que nos pidieron las entidades, que no se haga manoseo político" y ha lamentado que el PP "ha decidido de manera unilateral que no sea institucional", por lo que ha tachado la iniciativa 'popular' de "oportunismo político".

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha añadido que es "extraordinariamente grave que el PP quiera utilizar algo tan sensible como es el modelo de gestión en torno a transferencias de recursos a los economatos". Ha incidido en el "acuerdo con las organizaciones que gestionan los economatos en la ciudad con una propuesta que aspiraba a ser institucional, precisamente, porque contaba con consenso de las entidades" y ha dicho que "hay un uso partidista" del PP.

Al respecto, cuestionado por las críticas, De la Torre ha defendido que la moción 'popular' es "más realista, acertada, ambiciosa y da en el tema", insistiendo en que "el Gobierno no ha informado qué va a hacer ni cuándo empieza el nuevo sistema". "Esta moción es mucho más operativa, útil para toda la organización que hay del reparto de alimentos; encaja con las preocupaciones que tienen" las entidades de reparto "muchísimo más de lo que se ha pretendido de los otros grupos", ha defendido.

GUADALMEDINA

Por otro lado, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha explicado la moción urgente sobre la "renaturalización del Guadalmedina, su vertebración hacia los barrios como pulmón verde de la ciudad y su conexión con el centro a través de la Alameda peatonal".

Pérez ha defendido que el futuro del río Guadalmedina pasa "por un caudal renaturalizado, no echar más cemento y alicatar el río" y que "respete a la fauna y flora autóctonas, en vez de embovedarlo como plantea De la Torre". "Pasar de la ciudad sostenible con la Expo 2027 a alicatar un río entero es una falta de modelo de ciudad", ha dicho."Un río vivo, renaturalizado, abierto, una Alemeda abierta a peatones y bicis y por tanto eliminando el tráfico rodado, eso sí es hacer una apuesta de ciudad valiente", ha sostenido.

Al respecto de la moción del PSOE, y, en concreto, sobre la renaturalización del río, De la Torre ha advertido de que "no responde a la realidad" cuando señala "acuerda iniciar procedimientos para renaturalizar el Guadalmedina, cuando se viene trabajando en esa dirección desde hace ya años; se podría continuar, no algo que se inicie", ha precisado. Sobre la Alameda peatonal, ha dicho que sería una "auténtica agresión al sistema de transporte público" de Málaga y ha valorado que "hemos peatonalizado muchísimo, estamos aproximadamente en el 70%".

Otra de las mociones urgentes a debate la ha presentado el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, y es relativa a Ifergan Collection. En ella piden, ente otros, "retomar e impulsar las negociaciones con la Junta para llegar a un acuerdo más acorde a los intereses de la ciudad asegurando la indivisibilidad de la colección y su estancia y permanencia en nuestra ciudad".

FERROCARRILES

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha explicado la moción urgente de su grupo y ha incidido en que el propósito de la misma es que haya una "apuesta decidida y valiente" por la movilidad sostenible, el transporte público colectivo y el ferrocarril". "Queremos proponer que las tres instituciones que tienen mando en plaza en la movilidad sostenible adquieran compromisos ciertos y presupuestados"."Hay que sacar el ferrocarril de la confrontación partidista que tanto estimula el PP", ha dicho, al tiempo que ha advertido de que a los 'populares'"nunca les interesó la defensa de un tren público sostenible, solo hay que ver los años que estuvo gobernando en España, que se produjo una fuerte desinversión en los Cercanías". "Parece ser que solo tiene interés por el tren cuando tiene la oportunidad de convertirlo en un ring de boxeo".

Entre las propuestas están reforzar el Cercanías acelerando inversiones; el traspaso de competencias a Andalucía, y avanzar en la reducción de las tarifas e implantar de forma progresiva la gratuidad.

PSOE-VOX

Por otro lado, en relación con lo ocurrido en el último pleno ordinario entre las acusaciones de los grupos de izquierdas y Vox y en las que el PSOE, incluso, llegó a decir que no iba a debatir con la formación de Santiago Abascal, el portavoz de Vox ha informado de que este miércoles ha hablado con Pérez sobre esta situación, y ha incidido en la "educación y respeto" que han tenido desde Vox "no solo la institución y lo que representa, sino con el resto de concejales".

Ha hablado de que "desde hace tiempo soportamos dialécticas que atentan no solo contra el grupo y partido, que representa a muchos malagueños, sino contra nosotros a nivel personal". Así, ha dicho que ha hablado con Pérez para decirle que "hable con sus concejales" y que "no se altere la buena sintonía y buena circunstancia que ha habido hasta el momento". "Esto tiene que seguir en esta sintonía y rebajar esta tensión", ha añadido.

Cuestionado por esa conversación, Pérez ha dicho que "si quieren cambiar algo, lo primero que tendrían que hacer es condenar los actos vandálicos en las sedes del PSOE". "Tenemos claro que nosotros estamos con la democracia", al tiempo que ha destacado también la larga trayectoria de partido democrático del PSOE. "No estamos por tensionar ni buscar la crispación, como sí está Vox", ha apostillado."Haremos siempre lo mejor en la defensa de la ciudadanía malagueña", ha asegurado Pérez y ha añadido sobre si debatir o no mociones de Vox que "no estamos cerrados, debatiremos las que tengan importancia", ha concluido.