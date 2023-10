El Festival Internacional de Jazz viaja a los distritos y contará con ocho conciertos en el Cervantes

En el coliseo malagueño recibe a Joe Lovano, Maria Schneider, Ron Carter, Paquito D'Rivera y Mulatu Astatke

La programación paralela y de calle del 37 Festival Internacional de Jazz de Málaga viajará a todos los distritos de la ciudad. Antti Sarpila Hot Club, Raquel Pelayo Trío, Noe Sakura Naganawa Trío, Carlos Sarduy & The Groove Messengers, el cuarteto formado por Arnedo, Carra, Oliver & Foster y la banda Anachronic tocarán desde el próximo viernes 3 al domingo 12 de noviembre por parques, auditorios, plazas y bulevares de los distintos barrios en los diez conciertos al aire libre y gratuitos del 'Festival de Jazz... en tu zona'.

Las actuaciones en la calle complementarán un cartel en el que están incluidos ocho conciertos en el Teatro Cervantes: Joe Lovano con Jakob Bro, Maria Schneider, Ron Carter , el dúo formado por Andrea Motis y Marco Mezquida, Shai Maestro, Youn Sun Nah, Paquito D'Rivera y Mulatu Astatke estarán en Málaga entre el 6 y el 13 de noviembre.

La imagen del género y su huella en toda la provincia de Málaga también formará parte del paraguas del encuentro jazzístico organizado por los teatros municipales con la colaboración de la Fundación "la Caixa", Cervezas Alhambra y la Fundación Sando.

EXPOSICIÓN

La tarde del viernes 3 se inaugura en el Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio la exposición de fotografías diez años de jazz en blanco y negro, en la que se verán 51 fotografías tomadas por Pepe Ainsua en los últimos dos lustros en la provincia, muchas de ellas en sus principales encuentros, como el Festival Internacional de Jazz de Málaga o el Portón del Jazz, y otras en clubes y salas como Clarence Jazz Club, The Hall y La Cochera Cabaret, en centros especializados como ELCAMM o espacios públicos , caso del Auditorio María Victoria Atencia, el Auditorio Eduardo Ocón, el Castillo de Gibralfaro o el Contenedor Cultural de la UMA.

Instantáneas de, entre otros, Gonzalo Rubalcaba, Sheila Jordan, Paquito d'Rivera, Avishai Cohen, Jorge Pardo, Lionel Loueke, Ernesto Aurignac Javier Ruibal, Tete Leal, Lee Konitz, Richard Bona o Maria João se podrán contemplar en jornada de tarde hasta el 30 de noviembre en la sala ubicada en los bajos del Cervantes.

CONCIERTOS EN EL TEATRO CERVANTES

Los ocho conciertos en sala configuran un cartel en el que están representados muy distintos subgéneros y formatos, desde el 'ethio-jazz', el post-bop y el jazz latino a las nuevas tendencias, y desde big bands a dúos, cuartetos, sextetos y octetos en los que se podrán escuchar pianos, vibráfonos, saxos, guitarras, contrabajos, flautas y voces solistas.

El 37 Festival sigue siendo la columna vertebral del proyecto de ciudad Málagajazz, que tendrá el acicate de los conciertos al aire libre y en establecimientos del 'Abierto', una actividad organizada por Aehcos y Mahos con el apoyo del Ayuntamiento. La programación del 'Abierto' se anunciará más adelante.

Paquito D'Rivera recibirá el Premio 'Cifu' en un concierto muy especial, un homenaje al sobresaliente pianista cubano Bebo Valdés en el décimo aniversario de su fallecimiento organizado en exclusiva para el Festival Internacional de Jazz de Málaga.

El segundo reconocimiento, el premio Málagajazz, creado para valorar la destreza en su instrumento de uno de los músicos del Festival, recaerá en otro saxofonista, Joe Lovano, cuya anterior actuación en el Teatro Cervantes fue precisamente acompañando al hijo de Bebo, Chucho Valdés, y que en esta ocasión acude con un sexteto en el que comparte liderazgo con el guitarrista Jakob Bro.

Lovano y el guitarrista danés Jakob Bro serán los encargados de abrir el 37 Festival Internacional de Jazz de Málaga el 6 de noviembre con otro homenaje, en este caso al baterista y compositor Paul Motian, que ambos plasmaron en su grabación de 2022 Once around the room.

Les seguirá la compositora y directora Maria Schneider con la Clasijazz Big Band, una agrupación en la que comparten protagonismo relevantes músicos malagueños como los saxofonistas Enrique Oliver y Tete Leal con nuevas promesas del jazz nacional, caso de la cantante y trombonista Rita Payés, e invitados como el acordeonista Philippe Thuriot (7 de noviembre).

Uno de los ilustres premiados con un anterior 'Cifu', Ron Carter, que recogió en el galardón en la 31 edición en la que era la gira de su 80 cumpleaños, volverá a pulsar su contrabajo en Málaga.

En concreto, el 8 de noviembre, con 86 años y liderando el cuarteto Foursight. La segunda presencia de figuras del jazz español llegará en formato dúo. La trompetista y cantante Andrea Motis y el pianista Marco Mezquida presentan en Málaga un variado repertorio con standards de jazz, música popular brasileña, versiones de The Beatles y temas propios (9 de noviembre).

Shai Maestro es otro de los músicos que regresan al Festival Internacional de Jazz de Málaga, pero esta vez lo hará como líder (sus anteriores comparecencias fueron como acompañante del contrabajista Avishai Cohen).

El pianista israelí conducirá su cuarteto el 10 de noviembre, y al día siguiente pisará la escena del Teatro Cervantes la cantante coreana Youn Sun Nah. Flanqueada por el pianista Benjamin Moussay, esta artista de timbre seductor y sensual afincada en Francia presentará un repertorio completamente nuevo, una colección de canciones que han marcado su vida (11 de noviembre).

Por otro lado, el concierto de Paquito D'Rivera rememorará a Bebo Valdés con la conjunción en las tablas del teatro malagueño de tres de los más prominentes pianistas actuales de su país, Caramelo de Cuba, Pepe Rivero y el ganador del Grammy Iván 'Melón' Lewis. Será el domingo 12 de noviembre, penúltimo peldaño de una 37 entrega que acabará el lunes 13 con otro veterano y más que prestigioso músico. Astatke cerrará la edición de 2023.

Las entradas para las ocho fechas oscilan entre los 12 y los 42 euros y se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Cervantes e internet a través de Uniticket (www.unientradas.es), teléfono (902 360 295 y 952 076 262) y de la web del teatro (www.teatrocervantes.com/).

Por último, han recordado que hay descuentos progresivos (en todas las localidades excepto en las del concierto de Paquito d'Rivera). Se aplicará un 15% de descuento si se compran entradas para tres conciertos, un 20% para cinco actuaciones y un 25% si se adquieren para cinco o más conciertos.