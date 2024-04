El Festival Jazz Cádiz se celebrará del 18 al 28 de julio con conciertos, conferencias y talleres

El Festival Jazz Cádiz celebrará su 17 edición del 18 al 28 de julio con un programa que incluirá conciertos, conferencias y talleres en diferentes espacios de la ciudad, y con importantes estrenos y nombres propios como el de Cyrille Aimée y fusiones novedosas como las de Sumrrá con El Niño de Elche, o Chipi & Chano, con el pianista Chano Domínguez y el humorista, cantante y compositor Chipi de La Canalla.

El Ayuntamiento volverá a colaborar con esta cita cultural y este martes ha acogido el acto de presentación del cartel con la presencia de la teniente de alcalde de Cultura, Maite Gonzalez, el diputado provincial, José Manuel Cossi, la directora del Festival, Marina Fernández, el presidente de la Asociación Festival Jazz Cádiz, Pepe Dorado, la ilustradora del cartel, Paz Ramos, y Silvia Jareño y Pablo Cappa, responsables de la escuela 'Chictuchic', ha detallado en una nota el Consistorio gaditano.

La concejala de Cultura, Maite González, ha subrayado la importancia de una cita "que va a protagonizar el verano cultural de la ciudad", poniendo de relieve el aumento de la aportación municipal para este evento. "Para nosotros, la cultura es una prioridad y vamos a seguir apostando por iniciativas como ésta", ha apuntado.

José Manuel Cossi, en representación de la Diputación, que también colaborará con el festival, ha asegurado que el compromiso de la Diputación de Cádiz con el jazz, la música y la cultura "está más presente que nunca", a la vez que ha defendido "la alianza de la ciudad con la industria cultural".

Por su parte, Marina Fernández, directora del Festival Jazz Cádiz, ha dado a conocer el cartel de un festival que se presenta "con varios estrenos de artistas que difícilmente pasan por aquí", así como "con propuestas y fusiones explosivas". Además, ha desvelado la nueva imagen del festival, recogida en un cartel, que ha sido elaborado por la artista Paz Ramos.

Como en anteriores ediciones, el programa principal de conciertos se desarrollará en el escenario de El Baluarte de la Candelaria. Sin embargo, la actividad comienza una semana antes, el jueves 18 de julio en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz con la presentación del primer disco del joven Carlos Villoslada 'Caba' Double Guitar Quartet, que actualmente está comenzando su carrera profesional con esta original propuesta a cuarteto de dos guitarras, contrabajo y batería."Jazz Cádiz siempre apuesta por apoyar a los jóvenes artistas gaditanos que están despuntando", ha asegurado la directora.

PROGRAMA DE CONCIERTOS

Con una de las puestas de sol "más espectaculares del verano gaditano como telón de fondo", la terraza del Parador Atlántico de Cádiz acogerá el concierto del martes 23 de julio a las 21,30 horas, al aire libre y de entrada gratuita, protagonizado por dos de las saxofonistas actuales más innovadoras de Europa: Kika Sprangers e Irene Reig (Alto For Two) con un repertorio de composiciones propias.

En el Baluarte de la Candelaria comenzará el cartel grande de la programación. Aquí, se arrancará con la cita del miércoles 24 de julio a las 21,00 horas, en una noche dedicada exclusivamente al swing, con las actuaciones de dos bandas de la escena nacional como son el cuarteto Swing O'Day y la Jove Big Band de Sedajazz.

El programa continuará el jueves 25 de julio a las 22,00 horas con una velada protagonizada por Chipi & Chano, el dúo formado por el pianista Chano Domínguez y el humorista y escritor de canciones Antonio Romera 'El Chipi'.

Un día después, el viernes 26 de julio a las 22,00 horas será la noche "más vanguardista" del jazz de este festival con el internacionalmente reconocido trío gallego Sumrrá, que presentará un nuevo proyecto junto al cantante multidisciplinar El Niño de Elche. "Dos fuerzas creativas que representan la vanguardia musical estatal y que se unen para ofrecernos un proyecto sin precedentes", ha asegurado Marina Fernández.

Cyrille Aimée será la protagonista del sábado 27 de julio a las 22,00 horas. La cantante franco-dominicana es una de las voces europeas más virtuosas del panorama actual. Su último trabajo, presentado en la primavera de 2024, es "una joya absoluta que reparte elegancia, frescura, pasión y técnica a partes iguales", según la organización.

El último de los conciertos en el Baluarte de la Candelaria será el domingo 28 de julio a las 22,00 horas con la puesta en escena de 'Focus', una pieza sinfónica de Eddie Sauter considerada un obra maestra en la música orquestal de jazz, interpretada en esta ocasión por Pedro Cortejosa a cuarteto jazz junto con el ensemble de Cuerdas La Bramantina.

V FORUM JAZZCÁDIZ

A partir del viernes 19 de julio comienzan las actividades del V Forum Jazz Cádiz, que empezará con una conferencia llamada 'Cuando el Jazz es una canción', una cita con dos personas muy especiales para este festival como son Javier Estrella -- de los festivales Jazz Madrid, Música Aranjuez y JazzEñe de SGAE y presidente de PJE-- y su hija Irene Estrella, especialista en literatura comparada y directora del Festival de música Mujeres y Patrimonio de Sigüenza. Juntos hablarán de los cantantes de jazz y comentarán sus canciones, su historia y las historias a través de las letras.

El lunes 22 de julio será la charla 'Los archivos de Patalo' en el Bar La Parra de Veedor con Juan de Dios García, una actividad que entronca con el homenaje que le hizo el festival en 2023. Patalo dejó tras de sí una colección de recortes de prensa que describen a la perfección el desarrollo del jazz en Cádiz y España en general. Juan de Dios García ha puesto orden a esta colección y hablará de ello en Jazz Cádiz.

El martes 23 hay un programa doble que se enfoca al apartado que cada año se dedica al medio ambiente, en lo que se bautizó hace algunos años como Verdea Jazz Cádiz. A las 11,00 horas será la conferencia 'Sostenibilidad en la Música en Vivo. Better Live' de Marina Fernández y Loli Coello, vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA. A continuación, a las 12,00 horas habrá una masterclass con el quinteto de Alto For Two. Ambas actividades se realizan bajo el marco del proyecto europeo 'Better Live' de sostenibilidad en la música en vivo y en colaboración con la Universidad de Cádiz.

El miércoles 23 será para los más pequeños con un concierto didáctico de mano de la Jove Big Band de Sedajazz, que se desarrollará en el Aulario de La Bomba a las 18,30 horas, y el jueves 25 de julio a las 12 horas llegará el cantautor y letrista Antonio Romera 'Chipi' de La Canalla para dar un taller sobre 'Cómo escribir una canción'.

El V Forum Jazz Cádiz cerrará el fin de semana con dos actividades. Por un lado los Talleres de Swing y Lindy Hop, que todos los años son "un gran éxito de asistencia" y que se centran en introducir este estilo desde cero a curiosos y amantes del jazz y el baile. Serán sábado y domingo a las 12,00 horas en el Baluarte de Candelaria.

Por último, el festival ofrecerá al público la posibilidad de asistir al ensayo abierto de 'Focus', obra que se estrena el domingo por la noche y que ofrece a los melómanos una propuesta interesante sobre el arreglo y reinterpretación de una obra maestra del jazz.

Todas las actividades del V Forum Jazz Cádiz son de entrada gratuita, aunque para asistir es necesario apuntarse en el formulario que tiene el festival en su página web.

Para el resto de conciertos en el Baluarte de la Candelaria, la entradas estarán disponibles del 30 de abril hasta el 23 de julio en Tickentradas.com por un precio de entre 15 y 35 euros. También habrá abonos por 90 euros solo disponibles a través de internet. La venta presencial de entradas será del 24 al 28 de julio en la taquilla del Baluarte de la Candelaria.