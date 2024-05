Fuengirola, "epicentro de la divulgación científica" con las Jornadas Ciencia Joven 2024

Fuengirola (Málaga) se convertirá en "el epicentro de la divulgación científica" en Andalucía los días 17 y 18 de mayo con la celebración de las Jornadas de Ciencia Joven 2024.

Los concejales de Juventud y Educación, Isaac Vargas y Carmen Díaz, respectivamente, junto al director de Planeta Explora, Germán Bernal, han explicado que la programación incluye talleres, conferencias, una exposición sobre Santiago Ramón y Cajal y el concurso 'Fuengiciencia 2024' dirigido a alumnos de Secundaria.

Las diferentes actividades se desarrollarán en la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo el viernes 17, de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado 18, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Vargas ha detallado la nueva edición de las Jornadas de Ciencia Joven en Fuengirola y ha señalado que "en esta ocasión la celebraremos los días 17 y 18 de mayo en la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo. Es un encuentro de ciencia, con un toque divertido para hacerlo más atractivo para los jóvenes".

También ha señalado que "en esta ocasión vamos a contar con seis talleres, charlas temáticas, exposiciones y además, tendremos un concurso abierto a la participación de alumnos de Secundaria".

Por ello, ha hecho un llamamiento "a todos los centros educativos de la ciudad para que participen en este concurso, que contará con tres temáticas distintas: el agua, la tierra y salud, bienestar y alimentación".

Sobre la inscripción para participar en los seis talleres que se van a impartir dentro de estas jornadas, el edil ha señalado que se podrán hacer a través de la Tarjeta Ciudadana. Los talleres estarán dirigidos a dos grupos de edad, para niños de seis a 12 años y para jóvenes de 12 a 16 años.

Las jornadas incluyen también una exposición sobre la figura de Santiago Ramón y Cajal que se mostrará en la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo y que se podrá contemplar de forma libre y gratuita. "Además, vamos a tener tres conferencias enfocadas a los jóvenes y que prometen ser muy divertidas, con temáticas sobre 'Cómo ver la ciencia en tu móvil' o 'Cómo ver la ciencia en Netflix'".

Por su parte, la concejala de Educación ha animado a participar en el concurso 'Fuengiciencia'"a los alumnos de los ocho centros educativos de Secundaria de la ciudad. Aunque no hace mucha falta animarlos, porque son muchos los centros que se apuntan a absolutamente todas las actividades que organizamos desde el Ayuntamiento".

En este sentido, la edil ha recordado que "entre los meses de enero y marzo, más de 10.000 escolares han participado en las actividades organizadas desde el Ayuntamiento para el segundo trimestre del curso y esperamos que en esta ocasión también se llene esta actividad".

En nombre de Planeta Explora, que organiza las jornadas de Ciencia Joven en colaboración con el Ayuntamiento, Germán Bernal ha explicado que "llevamos 13 años trabajando con todos los colegios, públicos y privados, y para nosotros es un orgullo poder convertir los días 17 y 18 de mayo a Fuengirola en el centro de divulgación y educación no formal hacia la ciencia, a nivel provincial y andaluz por la talla y la calidad de las actividades que se presentan".

Asimismo, Bernal ha explicado que "la exposición sobre Ramón y Cajal la organizamos en colaboración con la Universidad de Málaga en el año de Cajal y estará expuesta en la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo para todas las personas que la quieran conocer"

En relación con las conferencias que se van a impartir, Bernal ha indicado que "vamos a tener tres charlas, que estoy seguro de que van a gustar a mucha gente, tanto jóvenes como adultos. El viernes por la tarde vamos a tener a Ana Grande, catedrática del área de Genética de la Universidad de Málaga. Es Bandera de Andalucía y viene a hablarnos de los virus, explicando si los virus son los malos o no de las películas"."El sábado --ha continuado-- tendremos a dos divulgadores de primer orden internacional como Eugenio Manuel Fernández, que vendrá por la mañana a hablarnos de la ciencia en el móvil; y por la tarde, tendremos a Carlos Lobato que nos ofrecerá una conferencia que se llama 'No me quites Netflix que estoy estudiando Biología'".

Por último, Bernal ha señalado que "para nosotros es un orgullo recibir a conferenciantes de este nivel en Fuengirola y que sean motivo de ancla para atraer a mucha gente, porque durante el fin de semana del 17 y 18 de mayo, Fuengirola va a ser el centro de la divulgación científica en Andalucía".