Fuenlabrada (Madrid) busca recuperar el edificio donde la Comunidad quiere albergar menores no acompañados

La Junta de Gobierno local de Fuenlabrada ha acordado iniciar el expediente para recuperar el espacio de La Cantueña cedido hace más de 20 años a la Comunidad de Madrid para un centro de difusión ambiental tras anunciar el Gobierno regional que destinará las instalaciones a un centro de primera acogida para menores migrantes no acompañados.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este mes destinar 6,9 millones para el acondicionamiento por trámite de emergencia de un nuevo centro de primera acogida para menores inmigrantes no acompañados con capacidad aproximada de 100 plazas en una primera fase, operativo en el segundo semestre de este año.

Tras ello, la Junta de Gobierno local ha aprobado el inicio del expediente para recuperar el espacio basándose en que el procedimiento aprobado establece que la "finalidad prevista inicialmente no se adecúa a la pretensión actual de la Comunidad de Madrid".

El Ayuntamiento cree que la "finalidad prevista inicialmente no se adecúa a la pretensión actual de la Comunidad de Madrid" y, por lo tanto, activa la posibilidad de dejar sin efecto el convenio.

El Artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que el propietario del terreno, el Instituto Madrileño de Desarrollo, debe destinar la finca "a los usos previstos en el planeamiento urbanístico que redunden en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada"."Es condición esencial determinante de la cesión", agrega tras recordar que debe iniciar "su explotación en el plazo de cinco años, que se mantendrá al menos durante otros treinta".

El Gobierno local de Fuenlabrada considera que "el incumplimiento de dicha condición determinará la resolución de esta transmisión, con recuperación inmediata de la titularidad fiduciaria por el Consorcio Urbanístico de la Cantueña". Esta entidad transmitirá"gratuitamente al Ayuntamiento de Fuenlabrada" la instalación.

El centro de menores migrantes tendría una capacidad aproximada de 100 plazas en una primera fase y estaría operativo en el segundo semestre de este año "Todo ello en consonancia con la calificación legal de 'Sistema general' y del deber legal de cesión de los terrenos al Ayuntamiento", según establece la condición resolutoria del convenio que ha activado el Consistorio.

FUENLABRADA ES "SOLIDARIA"

Tras hacer el anuncio, el Gobierno de Javier Ayala ha vuelto a criticar "las formas" elegidas por la Comunidad de Madrid en este caso. Además, ha apuntado a "su desprecio a la necesaria colaboración institucional" al pretender "colar por la puerta de atrás y sin contar con la ciudad" este macrocentro."La Comunidad de Madrid se ha dotado con un arma que pretende vaciar de contenido la autonomía local, pudiendo imponer los proyectos que quiera y cambiando las normas urbanísticas de los ayuntamientos de manera unilateral", ha señalado.

Tras ello, ha invitado a la Comunidad "a sentarse con los ayuntamientos para establecer juntos una estrategia para la acogida de menores no acompañados de manera solidaria"."Fuenlabrada es una ciudad solidaria y de acogida de personas de otras nacionalidades", ha señalado. Además, ha recordado que la ciudad "siempre está abierta a sentarse con los responsables de la Comunidad de Madrid". Con ello, quiere "hablar de cómo atender a los menores no acompañados mediante programas de acogida e integración""El modelo de la Comunidad consiste en meter a centenares de menores en un espacio en medio de la nada junto a un polígono (...) Con ese modelo, los principios de igualdad, equidad, no discriminación, singularidad y solidaridad que establece la propia ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid resultan de imposible cumplimiento", ha agregado.