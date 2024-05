El Gobierno local no tiene "ningún temor" por la denuncia de la copa de Urbanismo porque "no hay delito"

El portavoz del Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha manifestado este lunes que no tiene "ningún temor" por la denuncia de la Fiscalía ante los juzgados contra el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, y un responsable de la empresa Sacyr, por un posible delito de cohecho en la comida de Navidad ofrecida por la citada empresa a la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente. El edil popular ha expuesto que el Ejecutivo local ya ha dado "explicaciones claras y contundentes" sobre el asunto, asegurando que "no hay ningún delito".

En rueda de prensa, Juan Bueno ha manifestado el respeto del Gobierno local ante la acción de la Justicia, exponiendo en paralelo que el edil de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha dado ya "muchas veces explicaciones claras y contundentes" en el pleno del Ayuntamiento sobre este asunto, con lo que según ha defendido, ha quedado de relieve que "no hay nada que ocultar".

Así, ha asegurado que el Gobierno local no tiene "ningún temor" ante dicha denuncia, sobre todo porque "no hay ningún delito" en los hechos. La denuncia, según ha vaticinado, "no irá a ningún sitio".

Recientemente, durante el último pleno ordinario del Ayuntamiento, gobernado por el popular José Luis Sanz, la Corporación local rechazaba una moción del PSOE, que reclamaba precisamente que el concejal popular de Urbanismo, Juan de la Rosa, compareciese específicamente para responder sobre esta comida de Navidad.

En concreto, el edil del PSOE Francisco Páez insistía en preguntar por la comida de Navidad celebrada por la Gerencia de Urbanismo el día 19 de diciembre en las dependencias del claustro del Monasterio de Santa Clara, financiada por Sacyr, la empresa privada a la cual el Ayuntamiento tiene concesionada la explotación del complejo urbanístico de las Setas de la Encarnación.

Planteando por qué"una empresa privada costea" el almuerzo navideño de la plantilla de la Gerencia de Urbanismo, el edil del PSOE proponía en su moción que De la Rosa, como concejal de Urbanismo, compareciese específicamente para responder a una batería de preguntas, como por ejemplo algunas sobre si el alcalde, el Gerente de Urbanismo o él mismo asistieron al ágape" o "qué beneficio publicitario ha obtenido" Sacyr.

LA MOCIÓN DEL PSOE

Según el PSOE, en el seno de la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local del pasado 19 de enero, el edil del PP habría incurrido en tres explicaciones diferentes y "contradictorias" entre sí para justificar que una sociedad mercantil "con contratos vigentes con el Ayuntamiento de Sevilla procediera al pago del ágape"; al encuadrar el asunto en un contrato de patrocinio entre el Consistorio y Sacyr, en la concesión administrativa de las Setas y en un incentivo para el personal de Urbanismo.

En el debate plenario, Susana Hornillo, edil de Podemos, preguntaba "qué beneficio esperaba obtener esa empresa" por la comida de Navidad de Urbanismo, reclamando apartar a la misma de su relación con el Ayuntamiento y considerando también "contradictorias" las explicaciones de Juan de la Rosa.

El edil de Urbanismo, de su lado, acusaba al PSOE de orquestar "un circo, un numerito", a partir de "tergiversaciones y extractos interesados" de sus intervenciones.

Juan de la Rosa manifestaba que ya había "dado explicaciones" en la comisión de Fiscalización del pasado 19 de enero y en el pleno ordinario del pasado 30 de enero, defendiendo que "desde 2011", Sacyr tiene una "vinculación" con la ciudad, no con la Gerencia específicamente, mediante la concesión de la que goza, "plasmada en unos planes de usos" mediante los cuales vendría sufragando desde entonces eventos como el señalado."TODAS LAS EXPLICACIONES" YA DADAS

Además, defendía que no se trata de un patrocinio privado y que pesa "normativa que sustenta todo esto", agregando ya que una persona había elevado el asunto a la Fiscalía y que él ya había dado "todas las explicaciones" ante dicha instancia.

Al respecto, Francisco Páez avisaba de que el comportamiento de Juan de la Rosa "cumple los requisitos" del delito de cohecho, "al haber permitido" dicho almuerzo; detallando que el propio alcalde habría tenido previsto asistir pero finalmente no lo hizo por "cambios de agenda".

De la Rosa le contestaba que él no ha cometido delito alguno, atisbando de su lado posible "calumnia" en los aspectos que le atribuyen los socialistas, siendo la moción del PSOE rechazada con los votos a favor de los socialistas y de Podemos-IU, mientras el PP y Vox votaban en contra.