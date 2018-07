El Gobierno pone a Campano como remedio al colapso

Sin acceso al centro de acogida

Rodeada de periodistas, cámaras y fotógrafos, la ministra se empeñaba en hablar de dignidad para los inmigrantes irregulares que han recalado en pateras en las costas gaditanas. Insistía en que las instalaciones de Campano en Chiclana no eran un hotel de lujo, pero que disponían de todos los servicios y atenciones para atender a esas personas. Sin embargo, en ningún momento se quiso mostrar este recinto a los periodistas para comprobar in situ las condiciones en que se desenvuelven los inmigrantes en ese espacio, donde hay montadas una serie de cabañas a modo de albergue. Un lugar que ha servido de zona de campamentos de jóvenes pertenecientes a distintos colectivos. Durante y tras la rueda de prensa de Magdalena Valerio, se insistía, por parte de asesores y miembros de Cruz Roja, que no se grabara a los inmigrantes que se encontraban en los alrededores "por respeto a su privacidad", si bien algunos de ellos no dudaban en hablar con los periodistas e incluso posaban para ser fotografiados. Mientras tanto, llegaba un autobús repleto de inmigrantes y por las inmediaciones y el propio patio del colegio salesiano de Campano, cerca del centro de acogida, paseaban un buen número de jóvenes que han cruzado recientemente el Estrecho. Precisamente, fuentes del colegio salesiano quisieron aclarar ayer a este periódico que el centro educativo seguirá funcionando como hasta ahora y que sólo la parte que habitualmente se dedica a acogida, campamentos, etcétera, será la que se adecue para la atención a los inmigrantes.