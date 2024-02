Gobierno, sobre torre del puerto:"En un momento y ciudad como esta la prioridad no está en más plazas hoteleras"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves en relación con el proyecto de la torre del puerto de la capital que "es que en un momento como este y en una ciudad como esta la prioridad no está en más plazas hoteleras sino en más viviendas asequibles".

Así lo ha señalado la ministra tras ser cuestionada por los periodistas en Málaga, donde ha participado en la jornada de CCOO sobre 'El derecho a la vivienda digna, adecuada y sostenible', en relación con la torre del puerto.

En el marco de estas jornadas, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha pedido a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana que "no se autorice la construcción de esa torre del puerto, porque no está pensada para los malagueños".

Cuestionada sobre esta autorización, la ministra ha señalado que "el trámite administrativo concreto, no sé quién tiene que otorgarlo en este momento, pero no es del Ministerio"."Lo que sí creo y sí puedo mostrar mi opinión es que en un momento como este y en una ciudad como esta la prioridad no está en más plazas hoteleras sino en más viviendas asequibles", ha concluido la ministra.