El Grupo Municipal Socialista critica "un nuevo recorte en las líneas de autobús"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado "un nuevo recorte en las líneas de autobús" del sistema de transporte público de la ciudad en lo que va de mandato, con equipo de gobierno de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, quien se ha referido al anuncio de los 'populares' de que "el N5 no hará el recorrido por López Argüeta y San Juan de Dios procedente del distrito Norte hacia la Avenida de las Constitución donde tiene una de sus cabeceras".

Para el exalcalde socialista, la decisión del PP "constata de nuevo la escalada de recortes en las líneas de autobús de los barrios, como hemos visto que ha pasado con la línea 13 y el 33, entre otros, y que se suma a la subida del precio del autobús, de 1,20 euros a 1,60 euros, situándonos como una de las capitales con el precio del billete más caro".

En este caso, ha detallado Cuenca, "la excusa del PP en el Ayuntamiento ha sido tan ridícula que sólo denota una falta de respeto absoluta a los vecinos y usuarios que dejan sin parada en López Argüeta, donde hay que recordar que hay universidades, y en San Juan de Dios".

El secretario general del PSOE en la capital granadina ha lamentado que la responsable de Movilidad del Ayuntamiento, en referencia a la edil Ana Agudo, "apuntara en comisión que el recorte en el recorrido se debe a que existe inseguridad en la calle López Argüeta tras la reforma de la calle, donde las aceras se han rebajado al mismo ras de la calzada, cuando en el Realejo o en la Carrara del Darro se producen situaciones similares o peores y no se han recortado trazados".

Al respecto, el dirigente socialista ha tildado "de ridícula la excusa" y ha criticado que "no tengan valentía para reconocer lo que se ha convertido en la seña de identidad del gobierno de Carazo que es el menosprecio a los barrios y los recortes en sus servicios".

No obstante, para Cuenca, lo más lamentable "es que el gobierno del PP esté perpetrando un desmantelamiento encubierto de las líneas de bus con el único objetivo de conseguir un ahorro económico". En este sentido, ha remarcado que, "si bien algunas de las líneas de actual sistema de transportes no son todo los rentables que a ellos les gustaría, tienen una rentabilidad social y medioambiental, en una ciudad especialmente castigada por la contaminación"."Es lamentable que sean incapaces de entender que somos una ciudad contaminada que tiene que apostar por el transporte público con todas sus consecuencias si queremos hacer remitir esta lacra. Recortar líneas y hacer que los granadinos tengan que coger sus vehículos particulares es un retroceso que esta ciudad no se puede permitir", ha concluido Cuenca.