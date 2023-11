La Guardia Civil detiene a un maestro de Primaria por malos tratos a sus alumnos

La Guardia Civil ha detenido a un maestro de un colegio de Vélez-Blanco (Almería) como presunto autor de lesiones a uno de sus alumnos de primaria y malos tratos a otros compañeros de este estudiante.

Según fuentes cercanas al caso, el instituto armado ha recibido las denuncias de varios padres que habrían relatado cómo el docente pegaba con libretas a sus hijos, de entre 8 y 9 años, y los amordazaba o zarandeaba. Las fuentes consultadas han apuntado que incluso habría borrado la pizarra con la espalda de uno de los niños, que incluso les daba "pellizcos" si se portaban mal y les advertía para que no contasen lo ocurrido.

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha confirmado la detención del profesor, que esta mañana ha pasado a disposición judicial y está en libertad con cargos.

Ha indicado que por el momento no se detallará el número de alumnos afectados hasta que se lleve a cabo la exploración de todos los afectados y la investigación abierta avance.

Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía han señalado que por el momento no existe ninguna orden o diligencia del juez que aparte de la docencia al investigado, por lo que no es posible adoptar esta medida sin una sentencia o resolución en firme. No obstante, han precisado que mientras siga abierto el proceso judicial se dispondrá de un profesor de guardia que controlará las distintas clases que imparta, ya sea el jefe de estudios del centro u otro docente.